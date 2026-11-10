На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт против военного

ФСБ задержала в Краснодарском крае агента Киева, который должен был участвовать в подготовке теракта в отношении российского военнослужащего. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

Правоохранители пресекли противоправную деятельность гражданина России 1957 года рождения, имеющего вид на жительство на Украине, отмечает RT. Фигурант, в 2025 году находившийся в Киеве, наладил сотрудничество со Службой безопасности Украины. По ее заданию злоумышленник прибыл на Кубань с целью рекогносцировки береговой линии Черноморского побережья и передачи полученной информации противнику. Впоследствии задержанному поручили осуществить подготовку диверсионно-террористического акта в отношении российского военного.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело о государственной измене, фигурант заключен под стражу.

Ранее ФСБ заявила о предотвращении теракта в торговом центре в Адыгее.

