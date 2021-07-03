Идеальная вакцина. Россияне ищут оптимальный препарат от коронавируса
Вакцина «Спутник V» не оказывает воздействия на геном человека, а аденовирусы, которые входит в состав препарата, не могут размножаться в человеческом организме. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в комментарии порталу URA.RU в субботу, 3 июля.
«Аденовирус даже «дикий», не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается», — цитируют Аграновского «Известия».
Среди россиян устойчиво существует мнение о том, что лучше прививаться российской вакциной «КовиВак». О ее существенных отличиях от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» рассказал «Радиоточке НСН» врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
«Отличие «КовиВак» существенное. Центр имени Чумакова много лет выпускает вакцину против полиомиелита. Живой вирус убивают, после чего очищают и вносят в ампулу. Это самая простая технология. Результаты, опубликованные в журнале Lancet, говорят о том, что они очень хорошие не просто по количеству антител, а уже по заболеваемости. Это основной критерий эффективности вакцины — заболевают ли вакцинированные», — полагает Жемчугов.
А вот актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин на пресс-конференции в НСН призвал власти дать гражданам возможность также прививаться импортными вакцинами от коронавируса.
«Я не привился. Не буду вешать на себя никаких звезд, но скажу честно: я не знаю, надо или нет. У меня пока антитела, поэтому я более-менее спокоен. Я не хочу рекламировать то, что до конца не знаю, я не медик. Прививаться или нет – дело каждого. Я не хочу, чтобы люди болели. Конечно, вакцинироваться надо, но вопрос – чем? И, может быть, не всегда нашей вакциной? Я, конечно, патриот, и не спорю, что наше – тоже хорошее. Но, может, кто-то захочет американское или израильское?» - поделился он.
Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил сомнения в том, что коллективный иммунитет от COVID-19 в России удастся получить раньше ноября.
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