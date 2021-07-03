Идеальная вакцина. Россияне ищут оптимальный препарат от коронавируса

«Аденовирус даже «дикий», не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается», — цитируют Аграновского «Известия».

Среди россиян устойчиво существует мнение о том, что лучше прививаться российской вакциной «КовиВак». О ее существенных отличиях от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» рассказал «Радиоточке НСН» врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Отличие «КовиВак» существенное. Центр имени Чумакова много лет выпускает вакцину против полиомиелита. Живой вирус убивают, после чего очищают и вносят в ампулу. Это самая простая технология. Результаты, опубликованные в журнале Lancet, говорят о том, что они очень хорошие не просто по количеству антител, а уже по заболеваемости. Это основной критерий эффективности вакцины — заболевают ли вакцинированные», — полагает Жемчугов.