Фарманалитик сравнил стоимость «Спутника V» и западных вакцин

При этом более высокая цена западных вакцин объясняется стремлением их производителей получить больше прибыли.

«Абсолютные лидеры по количеству произведенных доз вакцин – Pfizer и Moderna. Цена на них достаточно высокая. Там ничего личного – только бизнес. Они уже получили больше трех миллиардов долларов только прибыли. То есть они уже окупили все затраты на производство, и сейчас только получают прибыль», - рассказал Шуляк.

При этом специалист объяснил, что в России вакцины отпускаются только медицинским учреждениям, и обычный покупатель аптеки не может ее приобрести.

Ранее Мурашко заявил, что стоимость российской вакцины «Спутник V» составляет около 900 рублей с учетом доставки. Он отметил, что для россиян вакцину оплачивает государство. Мурашко добавил, что пандемия коронавируса вызвала дополнительные расходы, в том числе на вакцинацию. Сейчас для привития закупили более 30 миллионов доз «Спутника V».

