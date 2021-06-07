Фарманалитик сравнил стоимость «Спутника V» и западных вакцин
12 долларов – нормальная цена для отечественной вакцины, считает гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.
Фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировал цену российской вакцины «Спутник V», ранее объявленную главой Минздрава Михаилом Мурашко в 900 рублей. По мнению Шуляка, стоимость «Спутника V» нормальная по сравнению с зарубежными аналогами.
«В самом начале создания вакцин самыми дешевыми были вакцины от AstraZeneca. Сейчас же за счет масштабирования производства происходит снижение стоимости. Стоимость «Спутника V» равна примерно 10 евро или 12 долларам. Для вакцины это нормальная цена. В свое время примерно похожая цена - в 15 долларов была заявлена компанией AstraZeneca. Вряд ли в дальнейшем цены будут снижаться. Сейчас они находятся на том уровне, чтобы окупать производство, и окупить инвестиции, которые были вложены в производство вакцин», - отметил аналитик.
При этом более высокая цена западных вакцин объясняется стремлением их производителей получить больше прибыли.
«Абсолютные лидеры по количеству произведенных доз вакцин – Pfizer и Moderna. Цена на них достаточно высокая. Там ничего личного – только бизнес. Они уже получили больше трех миллиардов долларов только прибыли. То есть они уже окупили все затраты на производство, и сейчас только получают прибыль», - рассказал Шуляк.
При этом специалист объяснил, что в России вакцины отпускаются только медицинским учреждениям, и обычный покупатель аптеки не может ее приобрести.
Ранее Мурашко заявил, что стоимость российской вакцины «Спутник V» составляет около 900 рублей с учетом доставки. Он отметил, что для россиян вакцину оплачивает государство. Мурашко добавил, что пандемия коронавируса вызвала дополнительные расходы, в том числе на вакцинацию. Сейчас для привития закупили более 30 миллионов доз «Спутника V».
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