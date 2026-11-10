Под Архангельском грузовые вагоны сошли с рельсов при обрушении моста
Пролет железнодорожного моста обрушился в Архангельской области, в результате сошли с рельсов грузовые вагоны. Об этом заявила пресс-служба Северной железной дороги.
Инцидент произошел на перегоне Черемуха – Виледь.
«Десятого ноября в 5.10 мск... в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда», - отмечается в сообщении.
По предварительным данным, никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются.
Ранее в Златоусте Челябинской области обрушился пешеходный мост через реку Каменка, напоминает Ura.ru.
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