Под Архангельском грузовые вагоны сошли с рельсов при обрушении моста

Пролет железнодорожного моста обрушился в Архангельской области, в результате сошли с рельсов грузовые вагоны. Об этом заявила пресс-служба Северной железной дороги.

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Инцидент произошел на перегоне Черемуха – Виледь.

«Десятого ноября в 5.10 мск... в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда», - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее в Златоусте Челябинской области обрушился пешеходный мост через реку Каменка, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная ДорогамостАрхангельская Область

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