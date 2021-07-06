«Тренировка на живучесть». Ученые предсказали 22 новых штамма COVID-19
Похоже, у штаммов «Дельта» и «Лямбда» скоро появятся конкуренты.
Ученые Института геномики и эволюционной медицины Темплского университета США составили математическую модель, которая позволяет предсказывать мутации COVID-19, пишут «Известия». Как показало исследование, в ближайшие четыре месяца появятся 22 новые мутации. При этом учитываются только те изменения в COVID-19, которые получат мировое распространение. Ученые проанализировали более миллиона образцов генетического кода вируса. После чего «тренировки» модели на уже существующих мутациях, были отобраны самые живучие штаммы COVID-19.
Высоко оценил достижения американских ученых профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский. «Эффективность этих предсказательных моделей оказалась на удивление очень высокой, они имеют огромное практическое значение, так как они позволяют предсказывать, какие мутации получат распространение в популяциях», - заявил Крутовский «Известиям». Важность исследования заключается еще и в том, что оно позволит прогнозировать развитие пандемии, а значит, появится возможность модифицировать вакцины и избежать большего числа заражений, госпитализаций и смертельных исходов.
Механизм появления новых мутаций раскрыл молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Новые штаммы или, точнее, мутации в последовательности генома вируса появляются всегда. Это естественный процесс, связанный с увеличением количества геномов вирусов внутри зараженной клетки. Так как процесс копирования происходит с ошибками, то новые варианты, отличные от генома вируса, исходно заразившего клетку, возникают постоянно. Большинство такого рода ошибок-мутаций никакого влияния на свойства вируса не оказывают, а на самом деле ухудшают его свойства. Важными с эпидемиологической точки зрения являются те варианты или мутации, которые дают преимущество, и их носители начинают потихоньку вытеснять существовавшие ранее формы», - пояснил Северинов.
По его словам, те варианты COVID-19, которые сейчас на слуху: британский, южноафриканский, бразильский, индийский - более заразные и вытесняют те варианты вирусов, которые были до этого.
«Сами они при этом будут вытеснены следующими, еще более приспособленными к внешним условиям вариантами, это, в общем, бесконечный процесс, если только вирус не вымрет», - отметил биолог.
Он рассказал, что мутировавший вирус становится более устойчивым к иммунитету, вызванному вакцинами, но на данный момент нет смысла в модификации вакцин: «Достаточно просто вакцинироваться тем, что есть».
Слова Северинова на примере индийского штамма в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«"Спутник V" прекрасно защищает от индийского штамма. Он дает 20-кратную защиту. Дениса Логунова сегодня процитировали совершенно неверно. Он сказал, что, несмотря на то, что вакцина "Спутник V" работает в 2,5 раза менее эффективно против индийского штамма, тем не менее, она полностью от него защищает», - уверен Гинцбург.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что штамм коронавируса «лямбда» мог уже проникнуть в Россию.
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