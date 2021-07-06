«Тренировка на живучесть». Ученые предсказали 22 новых штамма COVID-19

Высоко оценил достижения американских ученых профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский. «Эффективность этих предсказательных моделей оказалась на удивление очень высокой, они имеют огромное практическое значение, так как они позволяют предсказывать, какие мутации получат распространение в популяциях», - заявил Крутовский «Известиям». Важность исследования заключается еще и в том, что оно позволит прогнозировать развитие пандемии, а значит, появится возможность модифицировать вакцины и избежать большего числа заражений, госпитализаций и смертельных исходов.

Механизм появления новых мутаций раскрыл молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Новые штаммы или, точнее, мутации в последовательности генома вируса появляются всегда. Это естественный процесс, связанный с увеличением количества геномов вирусов внутри зараженной клетки. Так как процесс копирования происходит с ошибками, то новые варианты, отличные от генома вируса, исходно заразившего клетку, возникают постоянно. Большинство такого рода ошибок-мутаций никакого влияния на свойства вируса не оказывают, а на самом деле ухудшают его свойства. Важными с эпидемиологической точки зрения являются те варианты или мутации, которые дают преимущество, и их носители начинают потихоньку вытеснять существовавшие ранее формы», - пояснил Северинов.

По его словам, те варианты COVID-19, которые сейчас на слуху: британский, южноафриканский, бразильский, индийский - более заразные и вытесняют те варианты вирусов, которые были до этого.

«Сами они при этом будут вытеснены следующими, еще более приспособленными к внешним условиям вариантами, это, в общем, бесконечный процесс, если только вирус не вымрет», - отметил биолог.

Он рассказал, что мутировавший вирус становится более устойчивым к иммунитету, вызванному вакцинами, но на данный момент нет смысла в модификации вакцин: «Достаточно просто вакцинироваться тем, что есть».