Гинцбург назвал главное преимущество «Спутник V» перед зарубежными вакцинами
Российским ученым удалось создать технологически более совершенный продукт, в то время как иностранных конкурентов подвела стратегия разработки препарата от коронавируса, объяснил эксперт.
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что главное её преимущество перед зарубежными аналогами - технологическая чистота, что позволяет избежать многих осложнений.
«Во-первых, бустерная вакцинация (с дополнительной дохой - прим. НСН) позволяет не только добиться очень высокого уровня протективных антител, но и создать клетки памяти, размножить их. Во-вторых как показывает уже дальнейший разбор истории с тромбообразованием, «Спутник V» в технологическом плане наиболее чистый. Вероятность возможной индукции тромбообразования под действием нуклеиновых кислот, о чем коллеги из Оксфорда недавно сообщили, гораздо меньше, если вообще не сводится к нулю. Смертность тоже ниже: основная причина смертности – тромбообразование, а тромбообразование наблюдается при недостаточной очистке препарата, что наблюдается, например, у AstraZeneca, или же если априори препарат состоит из нуклеиновой кислоты», - отметил Гинцбург.
Накануне власти Венгрии опубликовали данные по безопасности и эффективности пяти вакцин против коронавируса, которые используются в стране, согласно которым у «Спутника V» оказалась наименьшее среднее количество заражений на 100 тысяч вакцинированных, а также средняя смертность.
Гинцбург также отметил, что по своим свойствам и принципам работы препарат AstraZeneca должен быть ближе всех к российской вакцине, но у нее есть существенный недостаток, который нельзя назвать простой ошибкой: это выбор конкретной стратегии создания.
«Для препарата используется оболочка аденовируса обезьян. Надо иметь к ней бустирующий компонент, который носил бы тот же белок, окруженный другой оболочкой, чтобы можно было во второй раз эффективно вакцинироваться и тем самым усилить первую вакцинацию, добиваться при этом размножения клеток памяти. У них такой системы нет, в отличие от нас. Насчет ошибки не знаю, но, по всей видимости, там исходно не до конца была проработана стратегия создания», - пояснил Гинцбург.
Он также прокомментировал перспективы использования «Спутника» в Европе, отметив важность бюрократических барьеров в этом вопросе.
«Сейчас очевидно для научного сообщества, что "Спутник V" наиболее надёжная и эффективная вакцина. А как европейская бюрократия в виде органов, которые ее представляют в медицине, будет реагировать на это… они на страже немного других интересов стоят», - заключил он.
Ранее президент Молдавии Майя Санду выразила благодарность России за поставку в страну 142 тыс. доз вакцины «Спутник V»
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