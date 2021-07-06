Иностранные производители подали заявки на регистрацию вакцин от COVID-19 в России
В Минздрав поступили заявки иностранных производителей на регистрацию вакцин в России, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
«Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», - заявил Мурашко журналистам.
1 июля партия «Яблоко» направила обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой разрешить в России продажу иностранных вакцин от COVID-19.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» призвал разрешить прививаться гражданам зарубежными вакцинами, чтобы повысить доверие россиян к вакцинации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru