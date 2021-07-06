Иностранные производители подали заявки на регистрацию вакцин от COVID-19 в России

В Минздрав поступили заявки иностранных производителей на регистрацию вакцин в России, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», - заявил Мурашко журналистам.

1 июля партия «Яблоко» направила обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой разрешить в России продажу иностранных вакцин от COVID-19.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» призвал разрешить прививаться гражданам зарубежными вакцинами, чтобы повысить доверие россиян к вакцинации.

