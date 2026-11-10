Микрофон Фрэнка Синатры обнаружили в Москве на студии Vintage Records
Легендарный микрофон Neumann U47, с которым американский певец Фрэнк Синатра в 50-е годы прошлого века записывал свои хиты, сегодня находится в российской студии Vintage Records, рассказал НСН заместитель генерального директора «Мультимедиа Холдинга» Игорь Богданов.
По его словам, в 2000-ые годы микрофон был выкуплен из частной коллекции ветерана звукозаписи в Лос-Анджелесе. В вместе с ним в Москву попал и жёсткий футляр с поролоновой защитой, в котором обнаружили ещё и обрывок американской газеты с новостью о Фрэнке Синатре – словно послание для потомков.
«Многие наши музыканты записываются в студии и даже не догадываются, что поют в микрофон, как у Фрэнка Синатры, а их альбомы потом попадают в хит-парады. Мы верим, что это не просто совпадение: микрофон хранит историю и живое звучание. Обустроить эту студию было непросто – наши гости всегда удивляются, как много здесь интересных инструментов, и сравнивают нас с музеем. А основу Vintage Records, конечно, составляет современное оборудование», – сказал он.
Легендарный U47 произвёл революцию в звукозаписи в 50-е годы, рассказал Богданов. Это был первый микрофон с переключением диаграммы направленности, а улучшенное питание обеспечивало удобство при записи. По словам звукорежиссера студии Vintage Records Михаила Клишина, этот микрофон придает звучанию голоса и инструментам глубину, а больше всего его любят использовать для электрогитар и бас-гитар.
«Высокий порог звукового давления (SPL) особенно ценят при записи громких источников, ударных инструментов, — микрофон справляется с очень высокими уровнями, до 147 дБ. При этом он отлично раскрывает вокал и тонко передаёт тембры инструментов, поэтому особенно подходит для записи джаза, блюза, акустической музыки и рока», – уточнил он.
По словам Клишина, такие микрофоны сейчас на вес золота. В 50–е годы их выпустили ограниченной серией в несколько сотен, а сегодня только часть из них сохранилась у коллекционеров и в частных студиях, в основном за рубежом. Несколько лет назад на одной из онлайн-платформ продавался подобный Neumann U47 Vintage Long Body по цене от 2,5 до 2,9 миллионов. Высокая стоимость еще раз подчеркивает, что спустя годы этот микрофон по-прежнему в центре внимания, и на нём хотят работать самые востребованные музыканты.
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