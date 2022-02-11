«Лежат рядом!»: Зюганов и Жириновский встречают выходные в больнице

За несколько часов до госпитализации Геннадий Зюганов с воодушевлением дал НСН большое интервью, при этом не чихал и не кашлял.

В преддверии выходных россияне всерьез озаботились состоянием здоровья политических аксакалов – 75-летнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского и 77-летнего лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

По иронии судьбы политические оппоненты сейчас лежат в одной больнице, московской ЦКБ – Жириновский с «омикроном», а Зюганов, по утверждению его соратников, на плановом обследовании.

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СМИ поспешили сообщить, что Жириновский в критическом состоянии, никого не узнает и чуть ли не при смерти, однако в Минздраве утверждают, что с политиком все более-менее хорошо.

Что касается Зюганова, с полной уверенностью можно сказать лишь то, что в районе 11:30 пятницы лидер КПРФ бодро дал большое 16-минутное интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Он рассказал нам о необходимости «немедленного» признания Россией ДНР и ЛНР, и напомнил «не умеющим воевать англосаксам» про судьбу Антанты, Гитлера, Наполеона, шведов, поляков и османов.

Причем, это было, скорее не интервью, а монолог. Геннадий Андреевич говорил долго, громко и эмоционально, при этом лидер коммунистов не кашлял и не чихал, и, казалось, вовсе не хотел заканчивать беседу с обаятельной журналисткой.

Через несколько часов как гром среди ясного неба прозвучало сообщение «Интерфакса» о том, что Зюганов в больнице.

Как объяснил агентству глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко, политик лёг в больницу для профилактики. По его словам, это решение было принято по совету врачей, в связи с тем, что лидер КПРФ «контактирует со многими людьми». Кроме того, Ющенко указал на «признаки простудного заболевания», наблюдавшиеся в последнее время у Зюганова.

Читатели, увидевшие эти новости, сразу же вспомнили о «никого не узнающем» Жириновском, которому несколько дней назад желал выздоровления сам Зюганов. Однако внук главного коммуниста страны Леонид Зюганов поспешил развеять опасения.

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«На фоне ситуации с Владимиром Вольфовичем Жириновским все сразу восприняли, как что-то серьезное»,- сказал Зюганов-внук «Ленте.ру», добавив, что лидер КПРФ чувствует себя хорошо,

По его словам, медицинское обследование займет примерно неделю. При этом Леонид подчеркнул, что информация об обнаружении коронавируса у лидера КПРФ «раздута».

По данным Александра Ющенко, Зюганов сейчас находится в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы. Той самой, где лечат лидера ЛДПР.

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Примерно также начиналась «история болезни» Жириновского.

Днем 9 февраля пресс-служба ЛДПР опровергла информацию СМИ о госпитализации «пропавшего с радаров» политика. Либерал-демократы заверили общественность, что Владимир Вольфович чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Однако журналисты успокаиваться не собирались.

Telegram-канал «Mash» сообщил, что Жириновский госпитализирован с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса, при этом поражение его лёгких составляет 50-75%.

РБК нарисовал еще более пугающую картину, сообщив, что Жириновского подключили к ИВЛ, и он находится в критическом состоянии.

Однако в Минздраве опровергли эту информацию, заявив, что лидер ЛДПР находится в стабильном состоянии. При этом в ведомстве признались, что он находится в ЦКБ со 2 февраля.

10 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе ситуации и, «разумеется, присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления».

СМИ: Жириновский скрывал заражение на протяжении двух недель

В этот же день, в пресс-службе ЛДПР бодро заявили, что Жириновский чувствует себя нормально, работает с документами и отдаёт распоряжения. Однако издание Ura.ru представило свою версию событий, согласно которой политик не узнаёт соратников, родных и врачей, а медики не дают никаких прогнозов по поводу дальнейшего развития событий.

ТАЙНЫ И ГНЕВ

Как выяснил «Коммерсантъ», Жириновский на протяжении двух недель скрывал заражение коронавирусом, опасаясь, что на фоне восьми сделанных им прививок, эта новость внесет сомнения в ряды сторонников вакцинации. По данным издания, о болезни знали только помощники Жириновского, руководитель аппарата и его личные охранники.

Однако скрытность лидера ЛДПР не уберегла от гнева председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, которая в беседе с «Радиоточкой НСН» обрушилась на «отца» вакцины «Спутник V», главу центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

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«Третья стадия испытаний вакцины не прошла, но не прошла и жадность господина Гинцбурга, который говорит, не морщась, что это (вакцинация - прим. НСН) полезно. После событий со здоровьем Владимира Вольфовича Жириновского, которые стали достоянием гласности... Я не знаю, то ли в целях рекламы, то ли действительно поверил Гинцбургу, но человек сделал восемь прививок. Думал, что защищает свое здоровье, окончательно разрушив его», - возмутилась депутат.

По состоянию на вечер пятницы Минздрав по-прежнему оценивает состояние Жириновского, как стабильное. Интересно, узнает ли лидер ЛДПР Геннадия Зюганова, если вдруг встретит его в ЦКБ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВладимир ЖириновскийГеннадий Зюганов
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