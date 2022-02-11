«Лежат рядом!»: Зюганов и Жириновский встречают выходные в больнице

ЗЮГАНОВ: АНГЛОСАКСЫ И НАПОЛЕОН

СМИ поспешили сообщить, что Жириновский в критическом состоянии, никого не узнает и чуть ли не при смерти, однако в Минздраве утверждают, что с политиком все более-менее хорошо.

Что касается Зюганова, с полной уверенностью можно сказать лишь то, что в районе 11:30 пятницы лидер КПРФ бодро дал большое 16-минутное интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Он рассказал нам о необходимости «немедленного» признания Россией ДНР и ЛНР, и напомнил «не умеющим воевать англосаксам» про судьбу Антанты, Гитлера, Наполеона, шведов, поляков и османов.

Причем, это было, скорее не интервью, а монолог. Геннадий Андреевич говорил долго, громко и эмоционально, при этом лидер коммунистов не кашлял и не чихал, и, казалось, вовсе не хотел заканчивать беседу с обаятельной журналисткой.

Через несколько часов как гром среди ясного неба прозвучало сообщение «Интерфакса» о том, что Зюганов в больнице.

Как объяснил агентству глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко, политик лёг в больницу для профилактики. По его словам, это решение было принято по совету врачей, в связи с тем, что лидер КПРФ «контактирует со многими людьми». Кроме того, Ющенко указал на «признаки простудного заболевания», наблюдавшиеся в последнее время у Зюганова.

Читатели, увидевшие эти новости, сразу же вспомнили о «никого не узнающем» Жириновском, которому несколько дней назад желал выздоровления сам Зюганов. Однако внук главного коммуниста страны Леонид Зюганов поспешил развеять опасения.