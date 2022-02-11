Внук Зюганова назвал причину госпитализации лидера КПРФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проходит плановые обследования. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на внука лидера партии Леонида Зюганова.
«На фоне ситуации с Владимиром Вольфовичем Жириновским все сразу восприняли как что-то серьезное», — подчеркнул Леонид Зюганов и добавил, что лидер КПРФ чувствует себя хорошо.
Леонид Зюганов уточнил, что медицинское обследование займет примерно неделю.
Внук лидера КПРФ отметил, что информация об обнаружении коронавируса и у политика «раздута».
Ранее представители ЛДПР опровергли информацию о плохом самочувствии главы фракции Владимира Жириновского. В заявлении от партии они заявили, что Жириновский вскоре вернется к активной работе.
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