Внук Зюганова назвал причину госпитализации лидера КПРФ

«На фоне ситуации с Владимиром Вольфовичем Жириновским все сразу восприняли как что-то серьезное», — подчеркнул Леонид Зюганов и добавил, что лидер КПРФ чувствует себя хорошо.

Леонид Зюганов уточнил, что медицинское обследование займет примерно неделю.

Внук лидера КПРФ отметил, что информация об обнаружении коронавируса и у политика «раздута».

Ранее представители ЛДПР опровергли информацию о плохом самочувствии главы фракции Владимира Жириновского. В заявлении от партии они заявили, что Жириновский вскоре вернется к активной работе.

