Внук Зюганова назвал причину госпитализации лидера КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проходит плановые обследования. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на внука лидера партии Леонида Зюганова.

В КПРФ сообщили о госпитализации Зюганова

«На фоне ситуации с Владимиром Вольфовичем Жириновским все сразу восприняли как что-то серьезное», — подчеркнул Леонид Зюганов и добавил, что лидер КПРФ чувствует себя хорошо.

Леонид Зюганов уточнил, что медицинское обследование займет примерно неделю.

Внук лидера КПРФ отметил, что информация об обнаружении коронавируса и у политика «раздута».

Ранее представители ЛДПР опровергли информацию о плохом самочувствии главы фракции Владимира Жириновского. В заявлении от партии они заявили, что Жириновский вскоре вернется к активной работе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КПРФКоронавирус
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