СМИ: Жириновский скрывал заражение на протяжении двух недель
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на протяжении двух недель скрывал, что заразился коронавирусом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву России.
Политик считал, что его болезнь внесет сомнения в ряды сторонников вакцинации, и потому не стал распространяться об этом.
В центральном аппарате ЛДПР сотрудникам сообщили, что Жириновский временно уходит на домашний карантин в целях профилактики. О заражении знали только помощники Жириновского, руководитель аппарата и его личные охранники.
В Минздраве РФ подтвердили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился штаммом коронавируса «омикрон» и сейчас находится в больнице.
Ранее сообщалось, что политик находится в критическом состоянии и подключен к ИВЛ.
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