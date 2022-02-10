СМИ: Жириновский скрывал заражение на протяжении двух недель

Политик считал, что его болезнь внесет сомнения в ряды сторонников вакцинации, и потому не стал распространяться об этом.

В центральном аппарате ЛДПР сотрудникам сообщили, что Жириновский временно уходит на домашний карантин в целях профилактики. О заражении знали только помощники Жириновского, руководитель аппарата и его личные охранники.

В Минздраве РФ подтвердили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился штаммом коронавируса «омикрон» и сейчас находится в больнице.

Ранее сообщалось, что политик находится в критическом состоянии и подключен к ИВЛ.

