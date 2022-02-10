«Работает с документами»: в ЛДПР сообщили о состоянии Жириновского

Однако в пресс-службе ЛДПР эти утверждения опровергли. Более того, там заявляли, что Жириновский вообще не находится в больнице. Позднее министерство здравоохранения РФ подтвердило госпитализацию политика со 2 февраля. У него выявлен омикрон-штамм коронавируса.

В декабре 2021 года стало известно, что Владимир Жириновский восьмой раз привился от COVID-19.

