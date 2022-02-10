«Работает с документами»: в ЛДПР сообщили о состоянии Жириновского
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский чувствует себя нормально после госпитализации из-за коронавируса. Политик работает с документами и отдаёт распоряжения, информирует пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме.
Между тем, накануне появились сообщения, что 75-летний Жириновский находится в критическом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Якобы у лидера партии поражено не менее 50% лёгких.
Однако в пресс-службе ЛДПР эти утверждения опровергли. Более того, там заявляли, что Жириновский вообще не находится в больнице. Позднее министерство здравоохранения РФ подтвердило госпитализацию политика со 2 февраля. У него выявлен омикрон-штамм коронавируса.
В декабре 2021 года стало известно, что Владимир Жириновский восьмой раз привился от COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Песков рассказал об ответе на реакцию США по предложениям о гарантиях
- Столтенберг предложил Лаврову продолжить встречи Россия – НАТО
- Лукашенко: Никакой войны не будет!
- Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления
- «Работает с документами»: в ЛДПР сообщили о состоянии Жириновского
- Лавров поправил переводчицу на переговорах с главой МИД Британии
- ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства
- «Камила, мы с тобой!»: Туктамышева поддержала Валиеву и призвала «держаться»
- Исследование: Уровень эффективности вакцины «КовиВак» составил 86,9%
- Зеленский обвинил Россию в психологическом давлении на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru