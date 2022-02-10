«Работает с документами»: в ЛДПР сообщили о состоянии Жириновского

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский чувствует себя нормально после госпитализации из-за коронавируса. Политик работает с документами и отдаёт распоряжения, информирует пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме.

Между тем, накануне появились сообщения, что 75-летний Жириновский находится в критическом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Якобы у лидера партии поражено не менее 50% лёгких.

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Однако в пресс-службе ЛДПР эти утверждения опровергли. Более того, там заявляли, что Жириновский вообще не находится в больнице. Позднее министерство здравоохранения РФ подтвердило госпитализацию политика со 2 февраля. У него выявлен омикрон-штамм коронавируса.

В декабре 2021 года стало известно, что Владимир Жириновский восьмой раз привился от COVID-19.

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ФОТО: https://www.instagram.com/zhirinovskiy/
ТЕГИ:ПрививкаКоронавирусЖириновский
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