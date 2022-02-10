Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о болезни лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает РИА Новости.

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По его словам, российский лидер желает политику скорейшего выздоровления.

«Президент в курсе, и, разумеется, присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления», - добавил представитель Кремля.

Ранее в пресс-службе ЛДПР заявили, что заболевший коронавирусом Жириновский чувствует себя нормально, даёт поручения и работает с документами, сообщает RT.

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