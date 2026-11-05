Ямпольская выступила против пиццы в школьных столовых

Пицца — это не та пища, которая должна присутствовать в меню образовательных учреждений. Об этом журналистам заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.

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Она указала, что пицца «не полезна для учеников».

«Одно дело, когда ребёнок где-то лакомится ею с разрешения родителей, что-то отмечает, другое — присутствие пиццы в школьном буфете. Меня очень удивляет, что это вообще возможно», — сказала Ямпольская.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин призвал официально запретить пиццу в России и иъять её из меню школьных и студенческих столовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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