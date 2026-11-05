Федерация футбола Португалии устроит торжественные проводы Криштиану Роналду

Отмечается, что это мероприятие должно стать данью уважения выдающейся карьере Криштиану Роналду, чтобы «болельщики и вся страна смогли ещё раз отпраздновать достижения игрока».

«Наш капитан был не просто выдающимся спортсменом, но и вдохновляющим лидером... Он нёс на своих плечах всю страну, бил рекорды и привел команду к моментам, которые навсегда останутся в истории национального футбола», - говорится в сообщении.

В FPF также напомнили, что Роналду провёл за сборную Португалии 234 матчами и забил 146 гола, что является мировым рекордом.

Ранее Криштиану Роналду объявил, что завершил карьеру в национальной сборной, отметив, что гордится пройденным путём, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».