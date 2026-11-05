Федерация футбола Португалии устроит торжественные проводы Криштиану Роналду
Федерация футбола Португалии (FPF) устроит торжественные проводы Криштиану Роналду. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что это мероприятие должно стать данью уважения выдающейся карьере Криштиану Роналду, чтобы «болельщики и вся страна смогли ещё раз отпраздновать достижения игрока».
«Наш капитан был не просто выдающимся спортсменом, но и вдохновляющим лидером... Он нёс на своих плечах всю страну, бил рекорды и привел команду к моментам, которые навсегда останутся в истории национального футбола», - говорится в сообщении.
В FPF также напомнили, что Роналду провёл за сборную Португалии 234 матчами и забил 146 гола, что является мировым рекордом.
Ранее Криштиану Роналду объявил, что завершил карьеру в национальной сборной, отметив, что гордится пройденным путём, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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