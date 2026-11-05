Путин: Для бойцов СВО без высшего образования нужен аналог «Времени героев»
В программу «Время героев» отбирают только бойцов с высшим образованием. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин.
Он указал, что на линии боевого соприкосновения находится «немало ребят, у которых нет законченного высшего образования».
«И для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе», - отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что для таких бойцов следует «отдельную, специальную программу».
Ранее Герой России Владислав Головин заявил, что кадровая программа «Время героев» помогает бойцам подготовиться к работе на руководящих должностях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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