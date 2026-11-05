Путин: Для бойцов СВО без высшего образования нужен аналог «Времени героев»

Он указал, что на линии боевого соприкосновения находится «немало ребят, у которых нет законченного высшего образования».

«И для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе», - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что для таких бойцов следует «отдельную, специальную программу».

Ранее Герой России Владислав Головин заявил, что кадровая программа «Время героев» помогает бойцам подготовиться к работе на руководящих должностях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».