Россиянам рекомендовали временно воздержаться от поездок в Иран

Она отметила, что рекомендации связаны с сохранением рисков новой эскалации вокруг арабской республики.

Дипломат добавила, что россиянам, которые уже находятся в Иране, следует «проявлять бдительность, избегать скоплений людей, мест проведения массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов».

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза призвал западные страны отказаться от деструктивного курса по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

