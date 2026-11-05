Россиянам рекомендовали временно воздержаться от поездок в Иран

Гражданам России следует временно воздержаться от поездок в Иран до урегулирования ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она отметила, что рекомендации связаны с сохранением рисков новой эскалации вокруг арабской республики.

Дипломат добавила, что россиянам, которые уже находятся в Иране, следует «проявлять бдительность, избегать скоплений людей, мест проведения массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов».

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза призвал западные страны отказаться от деструктивного курса по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Мария ЗахароваРоссиянеИранМИД РФ

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