Депутат Останина: Жириновский убил здоровье вакцинами, поверив Гинцбургу
Депутат Нина Останина обвинила главу центра имени Гамалеи в жадности из-за вакцины, которая не уберегла лидера ЛДПР Владимира Жириновского от заражения коронавирусом.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский либо поверил разработчикам вакцины и главе центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу, либо хотел прорекламировать вакцинацию, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
«Третья стадия испытаний вакцины не прошла, но не прошла и жадность господина Гинцбурга, который говорит, не морщась, что это [вакцинация] полезно. После событий со здоровьем Владимира Вольфовича Жириновского, которые стали достоянием гласности... Я не знаю, то ли в целях рекламы, то ли действительно поверил Гинцбургу, но человек сделал восемь прививок. Думал, что защищает свое здоровье, окончательно разрушив его! Кроме того, каких еще штаммов ожидать? Где гарантия, что вакцина, которая производится и рекомендуется нашим детям, действительно защитит?», - отметила депутат.
Ранее министерства здравоохранения России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил глава третьего департамента стран СНГ МИД Александр Стерник.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- СМИ: У грабителей с битами из Истры нашли всего 40 тыс. рублей
- Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА
- СМИ: Дима Билан госпитализирован с ковидом
- Стала известна доля «омикрона» среди выявленных случаев ковида в РФ
- СМИ: Лигу безопасного интернета покинули операторы связи и ряд других компаний
- Оперштаб: Диагноз «коронавирус» будут ставить в России по экспресс-тестам без ПЦР
- ФСБ задержала четырнадцать причастных к ложным сообщениям о минированиях
- В России выявили 197 076 новых случаев COVID-19 за сутки
- Новые серии «Футурамы» выйдут в 2023 году
- Суд дал пять лет колонии 16-летнему Уварову за планы «взорвать» здание ФСБ в Minecraft
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru