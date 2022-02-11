СМИ: В ЛДПР «начали делить деньги и должности» на срочном совещании

По их информации, на собрании присутствовали все члены ЛДПР в Госдуме, а также руководители всех отделений партий в регионах.

Инсайдеры URA.RU подчеркнули, что некоторые «уже прямо начали делить деньги и должности, заявляли о необходимости экстренного проведения съезда, перераспределения бюджетов».

Также источники издания отметили, что главной темой собрания стало обсуждение сценариев жизни партии в случае ухудшения состояния Жириновского.

В то же время депутат Василий Власов направил письмо патриарху всея Руси Кириллу с просьбой помолиться за Жириновского.

Ранее представители ЛДПР опровергли заявление СМИ о том, что лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. В партии подчеркнули, что Жириновский скоро вернется к активной работе.

