СМИ: В ЛДПР «начали делить деньги и должности» на срочном совещании
В ЛДПР собрали экстренное совещание в связи с госпитализацией лидера фракции Владимира Жириновского. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники.
По их информации, на собрании присутствовали все члены ЛДПР в Госдуме, а также руководители всех отделений партий в регионах.
Инсайдеры URA.RU подчеркнули, что некоторые «уже прямо начали делить деньги и должности, заявляли о необходимости экстренного проведения съезда, перераспределения бюджетов».
Также источники издания отметили, что главной темой собрания стало обсуждение сценариев жизни партии в случае ухудшения состояния Жириновского.
В то же время депутат Василий Власов направил письмо патриарху всея Руси Кириллу с просьбой помолиться за Жириновского.
Ранее представители ЛДПР опровергли заявление СМИ о том, что лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. В партии подчеркнули, что Жириновский скоро вернется к активной работе.
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