Автоюрист объяснил обвал импорта подержанных иномарок
В конце года дилеры будут активно продавать дорестайлинговые версии автомобилей, многие воспользуются предлагаемыми скидками, акциями и подарками, сказал НСН Сергей Радько.
Резкий спад импорта подержанных автомобилей в Россию объясняется ростом курса валют, повышением утиль сбора, а также активным развитием доступных для россиян китайских брендов. Об этом НСН заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
В октябре в Россию ввезли 34 тысячи легковых автомобилей с пробегом, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда импорт достиг рекордных почти 60 тысяч машин. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Радько объяснил, с чем связана такая тенденция.
«Полагаю, это связано с ростом курса валют, возможно, с ростом утильсбора и со всей системой логистики. Все это влияет на рост цен на автомобили и, как следствие, на снижение интереса к их покупке. Допускаю, что это связано еще и с активным развитием китайских брендов, Китай очень сильно в последнее время обгоняет всех по автомобилестроению, поэтому, может, у людей и нет особого интереса ввозить автомобили из других стран, которые ушли с нашего рынка», — сказал Радько.
Также собеседник НСН посоветовал покупать автомобили, официально представленные в России, а не ввозить подержанные иномарки из-за рубежа.
«Я бы советовал покупать автомобили, которые продаются в России, тем более, что выбор довольно большой, китайские бренды весьма надежные, хорошо себя зарекомендовали. Современная машина — по сути, планшет на колесах, если она официально не поставляется, то в случае проблем с ней могут возникнуть сложности. Современный автомобиль настолько привязан к своему концерну, что покупать подержанную машину, которая делалась для другого рынка, — это лотерея с ремонтом, обслуживанием, запчастями. Многие сервисы работают по подписке, которая должна быть оплачена, а если машина официально для нашего рынка не поставлялась, то некоторые сервисы, такие, как навигация, мультимедиа и так далее, могут быть недоступны», — уточнил юрист.
Вместе с тем российский рынок новых автомобилей показал в октябре лучший результат с начала 2026 года: за месяц продажи новых машин увеличились на 8%, хотя и остались ниже прошлогодних, сообщает «Коммерсантъ». По словам Радько, это объясняется грядущим ростом утильсбора, а также дилерскими скидками на дорестайлинговые модели.
«Во-первых, в 2027 году поднимается утильсбор, а это, естественно, отразится на ценах на автомобили. Те, кому пришло время менять автомобиль, уже не хотят ждать, тем более, что сейчас, к концу года, дилеры начинают распродавать со скидками те автомобили, которые были сделаны в этом и в прошлом году. В конце года появляется новый модельный год или рестайлинг старых моделей, поэтому, возможно, старые модели продаются с дисконтами, люди этим охотно пользуются, тем более, что китайцы обновляют свои автомобили чуть ли не два или три раза в год. Думаю, что большого рывка в конце года не будет, но то, что активно будут продаваться машины прошлых годов выпуска и прошлых поколений, — это однозначно, дилерам от них надо избавляться при помощи скидок, подарков, акций и так далее», — подчеркнул собеседник НСН.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов заявил, что повышение утилизационного сбора с 2027 года может беспокоить лишь покупателей новых мощных авто из Европы, однако они «уже не успели». Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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