Резкий спад импорта подержанных автомобилей в Россию объясняется ростом курса валют, повышением утиль сбора, а также активным развитием доступных для россиян китайских брендов. Об этом НСН заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

В октябре в Россию ввезли 34 тысячи легковых автомобилей с пробегом, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда импорт достиг рекордных почти 60 тысяч машин. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Радько объяснил, с чем связана такая тенденция.

«Полагаю, это связано с ростом курса валют, возможно, с ростом утильсбора и со всей системой логистики. Все это влияет на рост цен на автомобили и, как следствие, на снижение интереса к их покупке. Допускаю, что это связано еще и с активным развитием китайских брендов, Китай очень сильно в последнее время обгоняет всех по автомобилестроению, поэтому, может, у людей и нет особого интереса ввозить автомобили из других стран, которые ушли с нашего рынка», — сказал Радько.

Также собеседник НСН посоветовал покупать автомобили, официально представленные в России, а не ввозить подержанные иномарки из-за рубежа.