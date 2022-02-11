«Решает Путин, а не МИД»: Зюганов настаивает на «немедленном» признании ДНР и ЛНР

Решение о признании или непризнании Россией Донецкой и Луганской народных республик зависит не от позиции МИД, а от воли Владимира Путина, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил о завершении консультаций с фракциями по проекту обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР. По его словам, есть два предложения – рассмотреть проект незамедлительно или предварительно направить его в МИД и правительство.