«Решает Путин, а не МИД»: Зюганов настаивает на «немедленном» признании ДНР и ЛНР
Лидер КПРФ указал «Единой России», что поставлять оружие республикам Донбасса логичнее после их признания, а не до этого.
Решение о признании или непризнании Россией Донецкой и Луганской народных республик зависит не от позиции МИД, а от воли Владимира Путина, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил о завершении консультаций с фракциями по проекту обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР. По его словам, есть два предложения – рассмотреть проект незамедлительно или предварительно направить его в МИД и правительство.
«У нас по Конституции за внешнюю политику отвечает президент. МИД будет выполнять те решения, которые примет президент и Совет безопасности. Я бы это сделал немедленно, потому что тогда организовывать провокации, в том числе и военные, будет гораздо сложнее. Они будут знать, что если начнут, то получат по полной. Это надо сказать твердо и ясно. Сделали же так в Южной Осетии», - сказал Зюганов.
Володин сообщил, что «Единая Россия» высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи, при этом КПРФ поддержала проект постановления.
«"Единая Россия" предложила помочь оружием. Я, правда, им ответил, что если помогать оружием в рамках Минских соглашений, то давайте признаем их право жить самостоятельно и вести полноценный диалог. А после этого принимайте решение о поставке оружия, это будет более логично», - сказал Зюганов в этой связи.
По его мнению, признавать республики Донбасса следует немедленно.
«Нетерпимо, когда на протяжении восьми лет обстреливают мирных граждан и уже убили почти 15 тысяч человек. Это нетерпимо, когда каждый день показывают, как бедные старики, женщины и дети сидят в подвалах, а нацисты, бандеровцы и всякая сволочь, которая собралась со всей Европы, стреляет по нашим друзьям. Чтобы закончить это варварство, надо принять всего одну меру – сказать, что мы признаем волю Донецкой и Луганской народных республик. Признаем республики и прямо заявляем: будете обстреливать, - поможем подавить все точки. Более того, введем бесполетную зону, если вы будете туда летать, у нас достаточно средств, чтобы подавить. Но это никакая не война, это нормальное решение в нормальной обстановке для того, чтобы люди понимали, что распоясываться нацистам, бандеровцам и црушникам мы у своих границ не дадим. На этом базируется наша точка зрения», - разъяснил позицию партии лидер КПРФ.
При этом Зюганов подчеркнул, что категорически против войны России с Украиной.
«Я против войны категорически. С Украиной нельзя воевать, это русские с русскими воюют, великороссы, малороссы и белорусы – один народ с одной верой, одной культурой, одними победами и одними проблемами. Нас же просто стравливают англосаксы, чтобы проложить эту межу и дальше заниматься своей варварской политикой. И, кстати, им сильная Европа не нужна, американцы за две мировые войны озолотились до предела», - указал политик.
При этом Зюганов подчеркнул, что воевать американцы не умеют, поэтому они собрали в Донбассе всех провокаторов.
«Ленин погнал всю эту сволочь, Антанту, при Сталине расколотили фашистов, освободили Европу, и вот теперь новое нашествие англосаксов. Видимо, мало им уроков Наполеона, Гитлера, шведов, поляков, османов. А воевать они не умеют, они продули все в Корее и Вьетнаме, с позором бежали после 20-летней оккупации из Афганистана. Поэтому, они будут выступать в качестве провокаторов. Сейчас вдоль границы с Донбассом собрались все провокаторы, поэтому заявите официально, что мы не дадим, начнете – получите. А для этого надо признавать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от «Единой России» Константин Затулин ранее говорил «Радиоточке НСН» , что признание республик Донбасса может стать «медвежьей услугой», поскольку означает разрыв Минских соглашений.
По словам Затулина, одним из руководителей «Единой России», глава МИД РФ Сергей Лавров не поддерживает идею одностороннего признания ДНР и ЛНР.
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