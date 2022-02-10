СМИ: госпитализированный с ковидом Жириновский никого не узнаёт

Состояние госпитализированного с коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского остаётся тяжёлым. Об этом в своём Telegram, со ссылкой на собственные источники, сообщает Ura.ru.

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Собеседники агентства уточнили, что политик не узнаёт соратников, родных и врачей, а медики в настоящее время не дают никаких прогнозов по поводу дальнейшего развития событий.

В агентстве подчеркнули, что депутаты ЛДПР отказываются каким-либо образом комментировать состояние своего лидера.

Ранее в пресс-службе ЛДПР заявили, что Жириновский чувствует себя нормально, даёт поручения и работает с документами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГоспитализацияКоронавирусЛДПРВладимир Жириновский
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