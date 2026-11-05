Открытие аэропорта поспособствует притоку туристов в Анапу и усилит конкуренцию с другими популярными черноморскими курортами, вместе с тем уже в этом году спрос на отдых в Анапе вырос более чем на 30%. Об этом НСН заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Аэропорт Анапы готов возобновить работу в кратчайшие сроки после соответствующего решения властей. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин в интервью изданию «Эксперт». Отмечается, что авиасообщение с Анапой приостановлено с февраля 2022 года после начала специальной военной операции. Горин отметил, что открытие аэропорта после перерыва позволит нарастить турпоток на курорт.

«Открытие аэропорта, безусловно, будет способствовать восстановлению туристического потока в Анапу. Транспортная доступность — очень важный аспект. По нашей оценке, при стабильном транспортном предложении — авиаперелетах, железнодорожных перевозках и возможностях для автопутешествий — в следующем году курорт сможет принять от 3,7 до 4 миллионов туристов. Для сравнения: в 2024 году Анапу посетили 5,5 миллиона человек, а в 2025 году на фоне ограничений работы пляжей турпоток сократился до 2,5 миллиона. Поэтому мы говорим о поэтапном восстановлении», — сказал Горин.

Собеседник НСН добавил, что уже в этом году спрос на отдых в Анапе поднялся более чем на 30% по сравнению с 2025 годом.