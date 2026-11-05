В РСТ оценили возможное открытие аэропорта в Анапе
Возобновление авиасообщения усилит конкуренцию Анапы с такими направлениями Черноморского побережья, как Сочи и Геленджик, сказал НСН Дмитрий Горин.
Открытие аэропорта поспособствует притоку туристов в Анапу и усилит конкуренцию с другими популярными черноморскими курортами, вместе с тем уже в этом году спрос на отдых в Анапе вырос более чем на 30%. Об этом НСН заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Аэропорт Анапы готов возобновить работу в кратчайшие сроки после соответствующего решения властей. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин в интервью изданию «Эксперт». Отмечается, что авиасообщение с Анапой приостановлено с февраля 2022 года после начала специальной военной операции. Горин отметил, что открытие аэропорта после перерыва позволит нарастить турпоток на курорт.
«Открытие аэропорта, безусловно, будет способствовать восстановлению туристического потока в Анапу. Транспортная доступность — очень важный аспект. По нашей оценке, при стабильном транспортном предложении — авиаперелетах, железнодорожных перевозках и возможностях для автопутешествий — в следующем году курорт сможет принять от 3,7 до 4 миллионов туристов. Для сравнения: в 2024 году Анапу посетили 5,5 миллиона человек, а в 2025 году на фоне ограничений работы пляжей турпоток сократился до 2,5 миллиона. Поэтому мы говорим о поэтапном восстановлении», — сказал Горин.
Собеседник НСН добавил, что уже в этом году спрос на отдых в Анапе поднялся более чем на 30% по сравнению с 2025 годом.
«При этом уже в 2026 году Анапа показывает хорошую динамику: спрос вырос более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. И это на фоне общей коррекции спроса на внутренние путешествия, где мы отмечаем снижение на 5–6%. Конечно, нужно учитывать низкую базу прошлого года, связанную с ограничениями работы пляжей», — подчеркнул он.
Горин также перечислил направления, с которыми сегодня конкурирует Анапа.
«Анапа — это в первую очередь семейный и оздоровительный курорт, здесь есть отели, работающие по системе “все включено”. Она конкурирует с Сочи, Геленджиком и другими направлениями Черноморского побережья. Возобновление авиасообщения усилит эту конкуренцию. Особенно в летний период авиаперелет очень востребован у туристов. Здесь немаловажны прямые рейсы из разных городов, их количество и стоимость. Если предложение будет достаточным, а цены конкурентоспособными, Анапа сможет продолжить восстановление турпотока», — заявил собеседник НСН.
В заключение Горин оценил стоимость отдыха в Анапе.
«Что касается стоимости отдыха, нужно учитывать весь бюджет поездки. Доля транспортных расходов может достигать 50–60%, поэтому от стоимости перелета и удобства дороги во многом зависит выбор туриста. Само по себе открытие аэропорта еще не определяет, насколько изменятся цены на туры и проживание. Для восстановления спроса важно, чтобы отдых в Анапе оставался конкурентоспособным по общей стоимости путешествия», — резюмировал он.
Ранее Роспотребнадзор разрешил открыть пляжный сезон на 105 пляжах Анапы. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Представитель Совбеза Ирана передал Путину послание Хаменеи
- ФСБ сообщила о предотвращении теракта в ТЦ Адыгеи
- В Госдуме предложили индексировать пенсии россиян с 1 января
- Захарова поинтересовалась, для чего нужна ЮНЕСКО
- Милонов: Наличие пиццы в школах явлется делом учащихся и родителей
- Пеллегрини: Конфликт на Украине истощает Европу морально и экономически
- Россиянам рекомендовали временно воздержаться от поездок в Иран
- В РСТ оценили возможное открытие аэропорта в Анапе
- Автоюрист объяснил обвал импорта подержанных иномарок
- Федерация футбола Португалии устроит торжественные проводы Криштиану Роналду