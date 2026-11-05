Мурашко: В России от гриппа привились 35,5 млн человек
Активного роста заболеваемости гриппом в России пока не фиксируется. Как пишет RT, об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства он указал, что прививки от гриппа уже сделали 35,5 млн человек.
«В том числе почти 12 млн детей, 120 тысяч беременных», — уточнил глава Минздрава.
Мурашко добавил, что вакцинацию против гриппа должны пройти не менее 80% медицинских работников.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сделал прививку от гриппа отечественной вакциной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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