В России назвали причину критики Зеленского в адрес Маска

Он указал, что всем хорошо известно, что Маск является союзником Республиканской партии и вложил полмиллиарда в избирательную кампанию, за что будет отвечать.

Эксперт отметил, что американские демократы будут активно поднимать вопрос влияния миллиардеров на политику разных государств.

При этом против действий Маска возможны расследования, не исключена и «попытка национализации Starlink».

«Прежде всего удары по нему будут идти из конгресса, и я думаю, к этому присоединятся все остальные желающие — и Евросоюз, и Украина», — заключил Солонников.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал защитить Илона Маска в случае расследования со стороны демократов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».