В России назвали причину критики Зеленского в адрес Маска
Критикой в адрес американского миллиардера Илона Маска президент Украины Владимир Зеленский желает укрепить связи с Демократической партией США. Об этом NEWS.ru заявил политолог Дмитрий Солонников.
Он указал, что всем хорошо известно, что Маск является союзником Республиканской партии и вложил полмиллиарда в избирательную кампанию, за что будет отвечать.
Эксперт отметил, что американские демократы будут активно поднимать вопрос влияния миллиардеров на политику разных государств.
При этом против действий Маска возможны расследования, не исключена и «попытка национализации Starlink».
«Прежде всего удары по нему будут идти из конгресса, и я думаю, к этому присоединятся все остальные желающие — и Евросоюз, и Украина», — заключил Солонников.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал защитить Илона Маска в случае расследования со стороны демократов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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