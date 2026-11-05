Команда закрывшегося летом 2025 года московского клуба «1930 Moscow» открыла новую площадку «Платформа». Это двухэтажный концертный зал на 1700 человек. Выступления на площадке стартовали с 23 октября, а в ноябре в клубе запланированы концерты 15 артистов, в том числе Drummatix, «Биртман», «Операция Пластилин» и polnalyubvi. На сайте «Платформы» уже есть афиша и на декабрь, январь и февраль. Бурлаков отметил, что группа, с которой он сейчас сотрудничает, также в ближайшее время выступит в этом концертном зале, и технические характеристики объекта его более чем устраивают.

«Я знаком с этим новым местом еще с момента, когда его придумали. Я ездил туда, когда там проходили подготовительные работы, очень беспокоился, что людям будет трудно туда добираться. Но несмотря на все, именно то, что получилось, мне очень нравится. У группы, с которой я работаю, 7 марта также там будет проходить концерт. Я считаю, что если музыка хорошая, то люди приедут куда угодно. Место действительно получилось созданное специально для концертов. Я доволен и по звуку, и по свету, и по вместимости. Для начинающих звезд в хорошем смысле — очень хорошее место», — отметил продюсер.

По его мнению, дефицита площадок для небольших артистов сейчас в Москве нет, поэтому возможностей для их роста и развития в городе достаточно.

«Есть большое количество ребят, которые собирают по 150-200 человек. Надо бы побольше мест, где собирается по 500-700 человек. А для таких концертов, где продается по полторы-две тысячи, есть "Урбан", есть "Платформа", этого достаточно, потому что нет такого количества звезд именно в этом диапазоне посещаемости, на которых хотелось бы ходить. А у больших звезд итак все в порядке с площадками. Поэтому я думаю, что для постепенного развития для музыкантов в Москве уж точно все есть», — считает Бурлаков.