«Создано для концертов»: Какой получилась «реинкарнация» клуба «1930 Moscow»
Новая концертная площадка, которую организовала команда клуба «1930 Moscow», получилась удачным местом для выступления и развития артистов, заявил НСН Леонид Бурлаков.
Продюсер Леонид Бурлаков рассказал НСН, что наблюдал за созданием новой концертной площадки «Платформа» с момента зарождения идеи, отметив, что несмотря на первоначальные опасения по поводу доступности площадки, итоговый результат превзошел его ожидания.
Команда закрывшегося летом 2025 года московского клуба «1930 Moscow» открыла новую площадку «Платформа». Это двухэтажный концертный зал на 1700 человек. Выступления на площадке стартовали с 23 октября, а в ноябре в клубе запланированы концерты 15 артистов, в том числе Drummatix, «Биртман», «Операция Пластилин» и polnalyubvi. На сайте «Платформы» уже есть афиша и на декабрь, январь и февраль. Бурлаков отметил, что группа, с которой он сейчас сотрудничает, также в ближайшее время выступит в этом концертном зале, и технические характеристики объекта его более чем устраивают.
«Я знаком с этим новым местом еще с момента, когда его придумали. Я ездил туда, когда там проходили подготовительные работы, очень беспокоился, что людям будет трудно туда добираться. Но несмотря на все, именно то, что получилось, мне очень нравится. У группы, с которой я работаю, 7 марта также там будет проходить концерт. Я считаю, что если музыка хорошая, то люди приедут куда угодно. Место действительно получилось созданное специально для концертов. Я доволен и по звуку, и по свету, и по вместимости. Для начинающих звезд в хорошем смысле — очень хорошее место», — отметил продюсер.
По его мнению, дефицита площадок для небольших артистов сейчас в Москве нет, поэтому возможностей для их роста и развития в городе достаточно.
«Есть большое количество ребят, которые собирают по 150-200 человек. Надо бы побольше мест, где собирается по 500-700 человек. А для таких концертов, где продается по полторы-две тысячи, есть "Урбан", есть "Платформа", этого достаточно, потому что нет такого количества звезд именно в этом диапазоне посещаемости, на которых хотелось бы ходить. А у больших звезд итак все в порядке с площадками. Поэтому я думаю, что для постепенного развития для музыкантов в Москве уж точно все есть», — считает Бурлаков.
Он добавил, что не разделяет концертные площадки в городе на жанровые, и если артист выдает действительно хорошую музыку, то для владельца площадки не имеет значения, работает ли он в стиле рок, поп или других направлениях.
«Я всегда говорю, что есть хорошая музыка, есть плохая. Просто одни чуть больше шумят на гитарах, другие чуть меньше. Одни более искренние, другие менее искренние. Поэтому в этой истории всегда выгодно, когда есть хорошие артисты и есть площадки, где им можно выступить. Экономика всегда одна и та же: хотят люди увидеть, услышать артиста, значит, зарабатывают все, и организаторы, и владельцы площадок, и артисты», — сказал он.
Ранее сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин, комментируя закрытие «Мумий Тролль Бара» на Новом Арбате в Москве, объяснил НСН, почему площадки в столице стали вынуждены закрываться или переезжать в другие локации.
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