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Известный певец и композитор Пётр Налич в интервью НСН рассказал о тройной премьере своего нового музыкально-театрального проекта и объяснил, почему не считает себя рокером.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Предстоящий уикенд будет насыщен большим количеством интересных рок-концертов. Вячеслав Бутусов выступит в Краснодаре, Гарик Сукачев – во Владимире, «Звери» – в Нижнекамске и Уфе, Светлана Сурганова – в Екатеринбурге и Кирове, «Пикник» - в Иркутске, а «Калинов мост» - в Нижнем Новгороде.

«Алиса» порадует фанатов в Санкт-Петербурге, а Москва увидит группу «Три дня дождя» и клубный концерт Петра Налича. Ну а уже 13 14 и 15 ноября в Горбушке состоится премьера нового музыкально-театрального проекта Налича под названием «Ванька, Пташечка и Тельняшечка». Одноименный альбом его музыкального коллектива был основан на поэме Александра Блока «Двенадцать».

«Изначально мы делали это в виде музыкальной аудиокниги с моим другом, драматургом Германом Могилевским. Мы перерабатывали материал и Блока, и Юлия Кима, который написал свою трактовку этой поэмы. Это цельная большая музыкальная драма, которую мы представили в концертном исполнении два года назад. С тех пор мы ее играем, как концерт, а в данном случае это будет настоящая театральная постановка, именно шоу, поэтому для нас это особенно важно», - отметил музыкант.

Налич также признался, что не считает себя рокером, объяснив, в каком жанре играет его музыкальный коллектив МКПН, в 2010 году представлявший России на «Евровидении».

«Рокером я себя не считаю, конечно, хотя в этой опере есть элементы тяжелой музыки. может быть, арт-рок или просто рок, но это лишь элементы. Наш стиль - это какая-то мультижанровость, которая естественным образом прорастает через меня. Всю жизнь я слушал очень разную музыку от рока, фолка и народной музыки до классической музыки, бардовской, романсов и так далее. Всё это вместе через меня прорастает и получается вот такая вот штука. Какие-то песни времен «Евровидения» мы по-прежнему исполняем, но теперь в программе и много новых вещей, написанных за это время. Поэтому обычно концерты очень большие получаются, потому что песен очень много. Все не сыграешь в одном концерте, даже в двух не сыграешь, поэтому нам приходится как-то это ужимать. Получается дайдждест из песен разных лет - и новые, и среднего возраста, и старенькие», - отметил музыкант.

