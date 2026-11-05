От «Евровидения» до «Тельняшечки»: Петр Налич о новой премьере, театре и кино
Петр Налич рассказал в эфире НСН, как поэма Блока трансформировалась в альбом, а потом и в театральное шоу, похвалил Юру Борисова и назвал очень удачным сотрудничество с Гариком Сукачевым.
Музыка: Блок, а не рок
Известный певец и композитор Пётр Налич в интервью НСН рассказал о тройной премьере своего нового музыкально-театрального проекта и объяснил, почему не считает себя рокером.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Предстоящий уикенд будет насыщен большим количеством интересных рок-концертов. Вячеслав Бутусов выступит в Краснодаре, Гарик Сукачев – во Владимире, «Звери» – в Нижнекамске и Уфе, Светлана Сурганова – в Екатеринбурге и Кирове, «Пикник» - в Иркутске, а «Калинов мост» - в Нижнем Новгороде.
«Алиса» порадует фанатов в Санкт-Петербурге, а Москва увидит группу «Три дня дождя» и клубный концерт Петра Налича. Ну а уже 13 14 и 15 ноября в Горбушке состоится премьера нового музыкально-театрального проекта Налича под названием «Ванька, Пташечка и Тельняшечка». Одноименный альбом его музыкального коллектива был основан на поэме Александра Блока «Двенадцать».
«Изначально мы делали это в виде музыкальной аудиокниги с моим другом, драматургом Германом Могилевским. Мы перерабатывали материал и Блока, и Юлия Кима, который написал свою трактовку этой поэмы. Это цельная большая музыкальная драма, которую мы представили в концертном исполнении два года назад. С тех пор мы ее играем, как концерт, а в данном случае это будет настоящая театральная постановка, именно шоу, поэтому для нас это особенно важно», - отметил музыкант.
Налич также признался, что не считает себя рокером, объяснив, в каком жанре играет его музыкальный коллектив МКПН, в 2010 году представлявший России на «Евровидении».
«Рокером я себя не считаю, конечно, хотя в этой опере есть элементы тяжелой музыки. может быть, арт-рок или просто рок, но это лишь элементы. Наш стиль - это какая-то мультижанровость, которая естественным образом прорастает через меня. Всю жизнь я слушал очень разную музыку от рока, фолка и народной музыки до классической музыки, бардовской, романсов и так далее. Всё это вместе через меня прорастает и получается вот такая вот штука. Какие-то песни времен «Евровидения» мы по-прежнему исполняем, но теперь в программе и много новых вещей, написанных за это время. Поэтому обычно концерты очень большие получаются, потому что песен очень много. Все не сыграешь в одном концерте, даже в двух не сыграешь, поэтому нам приходится как-то это ужимать. Получается дайдждест из песен разных лет - и новые, и среднего возраста, и старенькие», - отметил музыкант.
Театр: От Обломова до Сукачева
По данным «Кассир.ру», в числе самых востребованных театральных постановок выходных «Обыкновенное чудо» в Театре Гоголя и «Сны Татьяны» в музее Высоцкого.
Театралы Петербурга увидят симфоническую версию рок-оперы «Юнона и Авось», а Петр Налич рассказал о спектаклях, к которым он написал музыку. При этом он отметил, что их сотрудничество с Гариком Сукачевым может продолжиться и после спектакля «СашаШишин» (на фото).
«В Москве я рекомендую сходить на спектакль «СашаШишин» в «Современнике», «Питер Пэн» в театре Вахтангова тоже с моей музыкой. В Челябинске можно сходить на прекрасный спектакль «Обломов», мы его в прошлом году выпустили, а в Воронеже - на «Смерть коммивояжера». Что касается дальнейшего сотрудничества с Сукачевым, я с удовольствием, если Игорь Иванович предложит. По-моему, у него уже есть какие-то идеи, так что, возможно, нас ждет новое сотрудничество. В спектакле «СашаШашин» это было очень удачно», - отметил композитор.
Кино: «Мотор» Борисова и «Книга» Кологривого
Новый киноуикенд стартовал в России в День народного единства. В числе его главных премьер семейное фэнтези «Живая книга» с Сергеем Безруковым, Константином Хабенским и Никитой Кологривым, перевыпуск третьей части «Сумерек», а также британская фэнтези-драма «Плетёный муж».
Петр Налич отметил, что не часто смотрит новое кино и не может отметить фильмы с Кологривым. При этом он назвал большим талантом Юру Борисова и пообещал посмотреть фильм «Битва моторов», который на днях заработал в прокате миллиард рублей.
«Я совершенно не киношный человек, но могу сказать, что Юра Борисов - очаровательный обаятельный и талантливый человек. Фильм «Битва моторов» я еще не видел, только трейлер - снято красиво, и он, и Янковский совершенно обаятельны. Я посмотрю обязательно, надеюсь, будет здорово», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу трех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM и Радио JAZZ.
Насыщенных вам выходных!
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