«Пострадать может весь организм». Названо новое массовое последствие COVID-19

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что у многих пациентов с коронавирусом растет артериальное давление из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму. По его словам, пока нельзя утверждать, является ли это последствие болезни кратковременным или долгосрочным.

В какой орган может попасть COVID-19, ни врачи, ни учёные прогнозировать не могут. «Пострадать может весь организм. И что с этим делать — пока не знает, наверное, никто», - отметил Болибок в интервью Ленте.ру.

Как ранее сообщалось, переболевшие коронавирусом все чаще жалуются на проблемы с памятью, вниманием и мышечные боли, говорил хирург и реабилитолог Константин Лядов, жалобы на эти симптомы стали особенно часты осенью. Весной в начале пандемии таких случаев не было.