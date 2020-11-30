Провалы в памяти и боли. Как COVID-19 влияет на мозг

Еще одним последствием коронавируса являются мышечные боли задней наружной поверхности ног, начиная от ягодиц и до голени, которые ничем не снимаются.

Это может быть вызвано как последствиями стресса от самого факта болезни, так и нарушением кровоснабжения мозга в условиях, когда легкие ослаблены болезнью. Еще одной причиной может стать нейротоксическое воздействие самой инфекции, говорят специалисты.

Невролог, главный врач реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров считает, что эти последствия коронавируса обратимы. Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов, со своей стороны, уточнил, что нужно принимать витамины группы В, магний и цинк.

Как сообщалось ранее, ученые Медицинской школы Джонса Хопкинса в США пришли к выводу, что пациенты, пережившие COVID-19, находятся в зоне риска по психическим осложнениям. Также отмечалось, что многие переболевшие коронавирусной инфекцией – порядка 20% - имеют риск развития заболеваний нервной системы. Среди этих болезней – тревожность, депрессия и бессонница, а также деменция и заболевания головного мозга.