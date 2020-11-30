Провалы в памяти и боли. Как COVID-19 влияет на мозг
Врачи все чаще стали отмечать, что переболевшие коронавирусом имеют проблемы с памятью и вниманием. Также у переболевших развиваются невралгические боли.
Переболевшие коронавирусом все чаще жалуются на проблемы с памятью, вниманием и мышечные боли, передает РБК.
Как рассказал изданию хирург и реабилитолог Константин Лядов, жалобы на эти симптомы стали особенно часты осенью. Весной в начале пандемии таких случаев не было.
Еще одним последствием коронавируса являются мышечные боли задней наружной поверхности ног, начиная от ягодиц и до голени, которые ничем не снимаются.
Это может быть вызвано как последствиями стресса от самого факта болезни, так и нарушением кровоснабжения мозга в условиях, когда легкие ослаблены болезнью. Еще одной причиной может стать нейротоксическое воздействие самой инфекции, говорят специалисты.
Невролог, главный врач реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров считает, что эти последствия коронавируса обратимы. Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов, со своей стороны, уточнил, что нужно принимать витамины группы В, магний и цинк.
Как сообщалось ранее, ученые Медицинской школы Джонса Хопкинса в США пришли к выводу, что пациенты, пережившие COVID-19, находятся в зоне риска по психическим осложнениям. Также отмечалось, что многие переболевшие коронавирусной инфекцией – порядка 20% - имеют риск развития заболеваний нервной системы. Среди этих болезней – тревожность, депрессия и бессонница, а также деменция и заболевания головного мозга.
Ранее в июне медицинские специалисты в Китае идентифицировали еще одно осложнение, вызываемое новым коронавирусом. Оказалось, что примерно в 20-30% случаев COVID-19 вызывает помрачение рассудка. Речь идёт о так называемом делирии — психическом расстройстве, которое протекает с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. Такого рода расстройство отличается наличием истинных, преимущественно зрительных, галлюцинаций и иллюзий. Сохраняются осознание собственной личности и опасностей. Причём пациент может представлять опасность для самого себя и окружающих.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН ранее отметил, что симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы: провалы в памяти, отсутствие обоняния, нарушения слуха могут сохраняться очень долго, потому что восстановление нервных клеток – это очень длительный процесс. Магнитно-резонансная томография показывает у таких больных картину, очень похожую на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе. Чтобы снизить проявление этих симптомов, начинать лечение нужно при первых признаках простуды, затем применять дыхательную гимнастику по методике доктора Стрельниковой, посоветовал Жемчугов.
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