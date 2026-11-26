Экс-гитарист Duran Duran Энди Тейлор умер в возрасте 65 лет
26 ноября 202605:02
Денис Постольский
Британская рок-группа Duran Duran заявила о смерти своего гитариста Энди Тейлора, сообщают «Известия».
Он скончался после продолжительной борьбы с раком предстательной железы. Музыканту было 65 лет.
Ранее стало известно, что квартет Duran Duran вынужденно «превратился» в трио. Из группы ушёл барабанщик Роджер Тейлор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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