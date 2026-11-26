«Рубин» обыграл «Родину» и сыграет в пути регионов Кубка РФ по футболу
Казанский футбольный клуб «Рубин» дома обыграл московскую «Родину».
Это произошло в матче заключительного, шестого тура группового этапа пути РПЛ Кубка РФ по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказался «Рубин» - 3:0.
«Рубин» набрал пять очков и завершил групповой этап на третьем месте в квартете «А» - клуб продолжит борьбу в первом этапе 1/8 финала пути регионов. «Родина» (3 очка) заняла четвертое место и завершила выступление на турнире.
Ранее стало известно, что «Локомотив» рассматривает россиян на пост главного тренера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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