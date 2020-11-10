Переболевшие коронавирусом рискуют получить заболевания нервной системы
Многие переболевшие коронавирусной инфекцией – порядка 20% - имеют риск развития заболеваний нервной системы, сообщает Reuters со ссылкой на публикацию в The Lancet Psychiatry journal.
Среди этих болезней – тревожность, депрессия и бессоница, а также деменция и заболевания головного мозга.
Также ученые установили, что наличие психических заболеваний также повышает риск заразиться коронавирусом.
Ранее в июне медицинские специалисты в Китае идентифицировали еще одно осложнение, вызываемое новым коронавирусом. Оказалось, что примерно в 20-30% случаев COVID-19 вызывает помрачение рассудка. Речь идёт о так называемом делирии — психическом расстройстве, которое протекает с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. Такого рода расстройство отличается наличием истинных, преимущественно зрительных, галлюцинаций и иллюзий. Сохраняются осознание собственной личности и опасностей. Причём пациент может представлять опасность для самого себя и окружающих.
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