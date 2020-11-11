Ученые считают COVID-19 фактором риска для психических расстройств

Пандемия COVID-19 могла стать причиной увеличения количества случаев психических расстройств в мире. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на данные Медицинской школы Джонса Хопкинса в США.

Ученые проанализировали данные нескольких миллионов людей, заразившихся COVID-19 с января по август 2020 года. По предварительной информации, пациенты, пережившие COVID-19, находятся в зоне риска по психическим осложнениям.