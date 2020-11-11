Ученые считают COVID-19 фактором риска для психических расстройств
Пандемия COVID-19 могла стать причиной увеличения количества случаев психических расстройств в мире. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на данные Медицинской школы Джонса Хопкинса в США.
Ученые проанализировали данные нескольких миллионов людей, заразившихся COVID-19 с января по август 2020 года. По предварительной информации, пациенты, пережившие COVID-19, находятся в зоне риска по психическим осложнениям.
Ранее НСН писала о том, что крупнейший в мире медицинский научный журнал The Lancet опубликовал статью, в которой назвал психические заболевания "фактором риска" для заболевших коронавирусом.
В статье приводятся данные, исходя из которых около 18 % выживших после COVID-19 получают психиатрический диагноз. Пациенты могут страдать деменцией, тревожными расстройствами и бессонницей.
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