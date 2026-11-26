Куриное мясо за год подорожало на 40%
В России средняя оптовая стоимость тушки бройлера с 16 по 22 ноября снизилась на 3% по сравнению с предыдущей неделей, сообщают «Известия».
Это первое снижение как минимум с середины августа. При этом за год тушка подорожала на 40%. Тенденцию к снижению подтверждают данные «Мясоинфо», Национального союза птицеводов и представитель «Черкизово». Предшествовавший рост был связан с сокращением производства мяса птицы. По данным Росстата, в январе–сентябре уходящего года выпуск сократился на 3,7% год к году, до 3,78 млн т. В III квартале падение превысило 5%. Эксперты объяснили это «аномально низкими» ценами на курятину в первой половине года. На стоимости также сказалось накопленное увеличение расходов на корма, ветеринарное сопровождение, энергетику, оборудование и логистику.
Возможности для дальнейшего повышения оптовых цен ограничены, так как торговые сети и покупатели не готовы платить больше. В последние недели цены достигли уровня, при котором часть потребителей стала отказываться от курицы. По данным Росстата, средняя розничная цена охлаждённой и замороженной курятины составила 282,5 рубля за 1 кг (+19,1% за год). Недельные расходы среднего домохозяйства на куриное мясо выросли на 19%, до 1356 рублей.
Как сообщили в Минсельхозе, динамика оптовых цен на курятину зависит во многом от изменения себестоимости производства и конъюнктуры рынка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Куриное мясо за год подорожало на 40%
- Россияне берут в два раза больше новых долгов при рефинансировании
- Экс-гитарист Duran Duran Энди Тейлор умер в возрасте 65 лет
- СМИ: Варшавер остается президентом «Ленкома»
- ЕК не намерена разблокировать активы России минимум 35 лет
- Хакеры взломал крупнейший менеджер паролей 1Password
- НАТО: Россия никогда не нападала на страны Альянса
- Кушнер: В ближайшие недели станет ясно, сработает ли подход США по Украине
- «Рубин» обыграл «Родину» и сыграет в пути регионов Кубка РФ по футболу
- Во Франции арестовали активы Google на €1,9 млрд по иску компании из России