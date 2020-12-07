Стало известно о «самом массовом» последствии коронавируса

Названо самое частое последствие COVID-19, сообщает Lenta.ru со ссылкой на врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока.

«Самое массовое с моей точки зрения — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму», — сказал он.

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По словам медика, причина кроется в порождении сосудистой системы человека. В настоящее время сложно установить, будут ли эти последствия долговременными или кратковременными, отметил Болибок.

Ранее американские исследователи установили мутацию коронавируса, которая умеет маскироваться от антител.

Результаты научной работы опубликованы в британском журнале Nature.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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