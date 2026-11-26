СМИ: Варшавер остается президентом «Ленкома»
Президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер продолжает занимать эту должность, сообщает ТАСС.
Несмотря на слухи в СМИ Варшавер не был снят с должности. Источник агентства близкий к президенту «Ленкома» указал, что «это неправда». Отмечается, что на нервном фоне он заболел т сильно из-за этого переживает.
Ранее стало известно, что на Варшавера и 87-летнего театрального продюсера Валерия Янкловича завели уголовное дело об особо крупном мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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