Кушнер: В ближайшие недели станет ясно, сработает ли подход США по Украине
Специальный посланник американского президента Джаред Кушнер в интервью гендиректору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру заявил, что Вашингтон выработал подход к урегулированию конфликта вокруг Украины.
По его словам, в ближайшие недели станет ясно, насколько данный подход может оказаться успешным. «Судя по всему, обе стороны теперь готовы попробовать действовать в этом направлении», - указал зять президента США. Кушнер добавил, что в частном порядке неоднократно обсуждал с российской стороной различные идеи.
Спецпосланник также заметил, что у Европы есть много необоснованных страхов в связи с украинским урегулированием. Так он ответил на вопрос об опасениях Европы, что мирная сделка по Украине якобы может привести к эскалации со стороны Москвы.
Кушнер также считает, что сотрудничество России и США может поменять ход истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кушнер: В ближайшие недели станет ясно, сработает ли подход США по Украине
- «Рубин» обыграл «Родину» и сыграет в пути регионов Кубка РФ по футболу
- Во Франции арестовали активы Google на €1,9 млрд по иску компании из России
- СМИ: США получили первую батарею гиперзвуковых ракет Dark Eagle
- Росрыболовство не прогнозирует дефицит красной икры
- В Польше заявили, что НАТО против того, чтобы сбивать ракеты над Украиной
- Песков: Путин был осведомлен о задержании Чибиса
- Посольство РФ предупредило о готовящейся антироссийской провокации в Молдавии
- В РФ впервые установили имплантаты для протезирования обеих ног за одну операцию
- Кушнер: Сотрудничество России и США может поменять ход истории