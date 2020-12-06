Мясников объяснил разницу между вакцинами от коронавируса

«Единственная зарегистрированная и разрешенная к использованию на настоящий момент вакцина «Спутник V»“ института Гамалеи основана на использовании частичек других вирусов (не собственно коронавируса), в нашем случае аденовирусов. Сходный белок этих самых «шипов» аденовируса вызывает иммунный ответ. Вырабатывающиеся к ним антитела работают уже и против «шипов» коронавируса. Надежная с небольшим количеством побочных явлений, обычных для любых вакцин в принципе (боль в месте инъекции, небольшое недомогание, повышение температуры). Воздействия собственно аденовируса бояться не надо, так как он инактивированный, не живой», - пояснил Мясников.

Он отметил, что вакцины Oxford и AstraZeneca разрабатывают на основе такого же принципа. Есть вакцины, в которых «используются и «живые», но ослабленные вирусы из тех, что для человека не опасны». Они мощнее, но и количество побочных явлений у них больше.

Российская «ЭпиВакКорона» и вакцина американской компании «Нонавакс» относятся к рекомбинантным белковым препаратам, в которых белковый «шип» синтезируется искусственно. Организм вырабатывает антитела в ответ на него. «Пфайзер» разрабатывает вакцину по-принципу «кодировки» белкового «шипа». Аналогичный принцип, по мнению Мясникова, у вакцин Moderna и BioNTech. Наиболее эффективен препарат, считает врач, для молодых людей.

Классические и знакомые по всем педиатрическим вакцинам препараты разработаны в Китае – Sinovac и Sinopharm. Аналогичные создает Казахстан и Индия. Они основаны на инактивированном новом коронавирусе.

По словам Мясникова, перспективны разработки вакцин с интраназальным введением, «дающие местный иммунитет в том месте, где он особенно нужен».

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, кому в первую очередь нужно вакцинироваться от коронавируса.

«Педагоги и медики. Медики – на переднем крае борьбы с коронавирусом, можно сказать, в окопах. Следующие или параллельно – педагоги, которые тоже общаются с большим количеством людей», - отметил Малышев.

