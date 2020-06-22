Коронавирус может лишать рассудка
Медицинские специалисты в Китае идентифицировали еще одно осложнение, вызываемое новым коронавирусом. Оказалось, что примерно в одной трети случаев COVID-19 вызывает помрачение рассудка. Установлено, что такого рода симптом проявляется в 20-30% случаев заболевания.
По одной из версий, помрачение рассудка наступает из-за воздействия коронавируса на головной мозг человека. Речь идёт о так называемом делирии — психическом расстройстве, которое протекает с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций.
Как отмечает Ura.ru, такого рода расстройство отличается наличием истинных, преимущественно зрительных, галлюцинаций и иллюзий. Сохраняются осознание собственной личности и опасностей. Причём пациент может представлять опасность для самого себя и окружающих.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
585 тыс.+7 728 / сут.
Умерли
8 111+109 / сут.
Выздоровели
340 тыс.+5 119 / сут.
- Коронавирус может лишать рассудка
- Хотел помочь другу: Адвокат Ефремова рассказал, почему тот сел пьяным за руль.
- Клишас назвал главную проблему власти в России
- Вакцина от COVID-19 есть, но вопросов по ней еще больше
- Россиянам напомнили об укороченной рабочей недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru