Коронавирус может лишать рассудка

Медицинские специалисты в Китае идентифицировали еще одно осложнение, вызываемое новым коронавирусом. Оказалось, что примерно в одной трети случаев COVID-19 вызывает помрачение рассудка. Установлено, что такого рода симптом проявляется в 20-30% случаев заболевания.

По одной из версий, помрачение рассудка наступает из-за воздействия коронавируса на головной мозг человека. Речь идёт о так называемом делирии — психическом расстройстве, которое протекает с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций.

Как отмечает Ura.ru, такого рода расстройство отличается наличием истинных, преимущественно зрительных, галлюцинаций и иллюзий. Сохраняются осознание собственной личности и опасностей. Причём пациент может представлять опасность для самого себя и окружающих.

