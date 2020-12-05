Ученые обнаружили первую мутацию коронавируса, против которой бессильны антитела

Специалистам Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона удалось выяснить, что существуют мутации, которые способны прятаться от всех трех моноклональных антител, которые вводили испытуемым в лабораторных условиях. Также установили, что существуют вирусы, способные предотвратить связывание с одним из трех видов антител.

Ученые определили, что отдельные мутации затрагивали белковый сегмент, или рецептор-связывающий домен (RBD). Именно через него вирус попадает в клетки.

По данным исследователей, эти изменения уже распространены у пациентов с коронавирусом. Наиболее стойкую к антителам мутацию обнаружили в Нидерландах и Дании.

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