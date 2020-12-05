Ученые обнаружили первую мутацию коронавируса, против которой бессильны антитела
Американские исследователи установили мутацию коронавируса, которая умеет маскироваться от антител. Результаты научной работы опубликованы в британском журнале Nature.
Специалистам Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона удалось выяснить, что существуют мутации, которые способны прятаться от всех трех моноклональных антител, которые вводили испытуемым в лабораторных условиях. Также установили, что существуют вирусы, способные предотвратить связывание с одним из трех видов антител.
Ученые определили, что отдельные мутации затрагивали белковый сегмент, или рецептор-связывающий домен (RBD). Именно через него вирус попадает в клетки.
По данным исследователей, эти изменения уже распространены у пациентов с коронавирусом. Наиболее стойкую к антителам мутацию обнаружили в Нидерландах и Дании.
Ранее основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс заявил, что человечество находится под угрозой новой пандемии. Об этом он рассказал в своем подкасте с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи.
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