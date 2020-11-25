Как при ВИЧ и инсульте. Иммунолог о последствиях COVID-19 для организма

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, как снизить вероятность тяжелых форм коронавируса и что делать, чтобы быстрее избавиться от их последствий.



Провалы в памяти, потеря ориентации в пространстве и другие нарушения когнитивных функций организма – на такие симптомы жалуются люди, переболевшие коронавирусом в среднетяжелой и тяжелой форме. Врачи считают причиной такой симптоматики общую интоксикацию организма, которая действует, в первую очередь, на нервную систему. Как долго эти последствия могут сохраняться, пока неизвестно.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН отметил, что еще рано говорить о долгосрочных последствиях коронавируса.

«Слишком мало времени прошло от первых заболевших. Однако уже проявляются симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы: провалы в памяти, отсутствие обоняния, нарушения слуха, парестезии. Научным языком – это энцефалит и миелит. Эти симптомы могут сохраняться очень долго, потому что, как все знают, восстановление нервных клеток – это очень длительный процесс. У некоторых могут остаться и последствия. Мы видим у таких больных при магнитно-резонансной томографии картину, очень похожую на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе. Видим и симптомы повреждения сосудов, при которых происходит загустение крови, гелеобразование. Этот «гель» может долго рассасываться. Это не инсульт, но очень похоже. Еще очень тонкая вещь – это повреждение сосудов, которые питают крупные сосуды. Они называются vasa vasorum - по-латыни, сосуды сосудов. На лечение этой симптоматики нужно в первую очередь обращать внимание. И контролировать свертываемость крови», - отметил Жемчугов.

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Он рассказал, как снизить вероятность тяжелых форм коронавируса и что делать, чтобы быстрее избавиться от их последствий.

«Надо начинать лечение при первых симптомах простуды под контролем врача, еще до анализов. Терапия будет универсальной, как при гриппе, так и при коронавирусной инфекции. Она сможет оборвать заболевание в самом начале. А после выхода их активной фазы заболевания, когда остались симптомы, связанные, прежде всего, с легкими, применять дыхательную гимнастику. Все знают про надувание шариков. Но это слабая вещь. Лучше применять дыхание из практики йогов. К Европе ее адаптировала доктор Стрельникова, все могут найти дыхательную гимнастику по Стрельниковой. Это могу всем порекомендовать при реабилитации», - заключил врач.

Ранее Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, стоит ли властям вновь ввести карантин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеабилитацияКоронавирус
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