Как при ВИЧ и инсульте. Иммунолог о последствиях COVID-19 для организма

Провалы в памяти, потеря ориентации в пространстве и другие нарушения когнитивных функций организма – на такие симптомы жалуются люди, переболевшие коронавирусом в среднетяжелой и тяжелой форме. Врачи считают причиной такой симптоматики общую интоксикацию организма, которая действует, в первую очередь, на нервную систему. Как долго эти последствия могут сохраняться, пока неизвестно.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН отметил, что еще рано говорить о долгосрочных последствиях коронавируса.

«Слишком мало времени прошло от первых заболевших. Однако уже проявляются симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы: провалы в памяти, отсутствие обоняния, нарушения слуха, парестезии. Научным языком – это энцефалит и миелит. Эти симптомы могут сохраняться очень долго, потому что, как все знают, восстановление нервных клеток – это очень длительный процесс. У некоторых могут остаться и последствия. Мы видим у таких больных при магнитно-резонансной томографии картину, очень похожую на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе. Видим и симптомы повреждения сосудов, при которых происходит загустение крови, гелеобразование. Этот «гель» может долго рассасываться. Это не инсульт, но очень похоже. Еще очень тонкая вещь – это повреждение сосудов, которые питают крупные сосуды. Они называются vasa vasorum - по-латыни, сосуды сосудов. На лечение этой симптоматики нужно в первую очередь обращать внимание. И контролировать свертываемость крови», - отметил Жемчугов.