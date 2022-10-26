«Здравое зерно»: На Западе предлагают признать Крым частью России

«В убеждении, что без Крыма Россия становится уязвимой, есть здравое зерно. Если бы Москве смогли предоставить право владеть полуостровом, возможно, нашелся бы способ заставить ее остановить боевые действия. Без этого, как считает Владимир Путин, страна сталкивается с угрозой выживания», — предположил Колдуэлл.

По его мнению, Крым играет ключевую роль с точки зрения обороноспособности страны, и поэтому Москва не может допустить посягательств на полуостров. Колдуэлл допустил, что Киев хотел бы заблокировать выход России в Черное море.

«Угроза исходит с Запада. Я могу быть не прав, но трудно себе представить, что Россия остановится, будучи убежденной в возможности появления вооруженной до зубов базы НАТО на территории, которую она считает своей», — подчеркнул он.