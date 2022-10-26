«Здравое зерно»: На Западе предлагают признать Крым частью России
Некоторые западные политики и эксперты считают, что для прекращения боевых действий Украина должна признать Крым, однако Киев непреклонен и намерен вернуть полуостров под свой контроль.
Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине, если бы признал вхождение Крыма в состав России. Об этом заявил ветеран войны в Ираке, обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл.
«В убеждении, что без Крыма Россия становится уязвимой, есть здравое зерно. Если бы Москве смогли предоставить право владеть полуостровом, возможно, нашелся бы способ заставить ее остановить боевые действия. Без этого, как считает Владимир Путин, страна сталкивается с угрозой выживания», — предположил Колдуэлл.
По его мнению, Крым играет ключевую роль с точки зрения обороноспособности страны, и поэтому Москва не может допустить посягательств на полуостров. Колдуэлл допустил, что Киев хотел бы заблокировать выход России в Черное море.
«Угроза исходит с Запада. Я могу быть не прав, но трудно себе представить, что Россия остановится, будучи убежденной в возможности появления вооруженной до зубов базы НАТО на территории, которую она считает своей», — подчеркнул он.
Так, признать Крым российским для прекращения боевых действий предлагали многие западные политики, эксперты и миллиардеры. В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил сохранить Крым «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», провести «повторное голосование» в Донбассе «под наблюдением ООН» и обеспечить гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Еще один американский миллиардер и инвестор Билл Экман также призвал Киев пойти на уступки России. Он указал, что Украина должна отказаться от притязаний на Крым и отказаться от вступления в НАТО.
«До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году», — сказал он и подчеркнул, что нет «более реального пути достичь мира».
В свою очередь бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад и бывший партнер компании PricewaterhouseCoopers Кришен Мета ранее призвали США признать Крым частью России. Эксперты отмечали, что такой шаг является одним из ключевых на пути к улучшению отношений с Россией.
«Мы должны признать, что Крым останется частью России. Его население всегда было преимущественно российским», - подчеркнули авторы, обратив внимание на историческую общность России и Крыма.
Лидер ультраправой партии Франции «Национальное объединение» Марин Ле Пен также не раз заявляла, что считает Крым российским. В интервью телеканалу BFM TV она отмечала, что Крым стал частью России, поскольку «там был референдум».
Однако власти Украины непреклонны. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает заявлять, что Киев никогда не признает Крым частью России. При этом он не раз сообщал о планах вернуть Крым под контроль Украины. Зеленский указывал, что военный конфликт начался с Крыма и должен там же закончиться.
«Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест», — говорил он.
В свою очередь экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник обругал американского миллиардера Илона Маска после того, как тот предложил свой способ мирного урегулирования конфликта. Комментируя твит Маска, Мельник нецензурно выругался в адрес предпринимателя и добавил, что это его «очень дипломатичный ответ».
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