ЦБ возобновит раскрытие сведений о структуре собственности финорганизаций
Банк России с 1 января 2027 года возобновит публикацию данных о структуре собственности финансовых организаций, однако будет раскрывать их через набор критериев в обезличенном виде. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Соответствующее указание ЦБ было зарегистрировано Минюстом, отмечает RT.
Новый подход позволит рынку получать необходимые сведения и не увеличивать санкционные риски для его участников. Изменения касаются раскрытия информации о банках, негосударственных пенсионных фондах, страховых, управляющих, микрофинансовых компаниях.
«Раскрытие будет происходить по 14 критериям: планируется публиковать перечень фактов, характеризующих участников структуры собственности, сведения о том, направлены ли предписания из-за их неудовлетворительной деловой репутации или финансового положения, и так далее», - подчеркнули в ЦБ.
Регулятор будет самостоятельно осуществлять формирование структуры в обезличенном виде с учетом позиции финорганизации.
Ранее Центробанк сообщил о введении в оборот обновленной 100-рублевой купюры 2026 года выпуска, посвященной Центральному федеральному округу.
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