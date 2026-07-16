ЦБ возобновит раскрытие сведений о структуре собственности финорганизаций

Банк России с 1 января 2027 года возобновит публикацию данных о структуре собственности финансовых организаций, однако будет раскрывать их через набор критериев в обезличенном виде. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Соответствующее указание ЦБ было зарегистрировано Минюстом, отмечает RT.

Новый подход позволит рынку получать необходимые сведения и не увеличивать санкционные риски для его участников. Изменения касаются раскрытия информации о банках, негосударственных пенсионных фондах, страховых, управляющих, микрофинансовых компаниях.

«Раскрытие будет происходить по 14 критериям: планируется публиковать перечень фактов, характеризующих участников структуры собственности, сведения о том, направлены ли предписания из-за их неудовлетворительной деловой репутации или финансового положения, и так далее», - подчеркнули в ЦБ.

Регулятор будет самостоятельно осуществлять формирование структуры в обезличенном виде с учетом позиции финорганизации.

Ранее Центробанк сообщил о введении в оборот обновленной 100-рублевой купюры 2026 года выпуска, посвященной Центральному федеральному округу.

