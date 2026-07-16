Малайзия планирует депортировать граждан Израиля

Глава правительства прокомментировал сообщения о возможном въезде в страну израильских граждан по паспортам третьих государств. Ранее в Сети появились данные о том, что обладатели паспортов Израиля и второго гражданства якобы пытались попасть в Малайзию либо находятся в стране.

По словам Ибрагима, ведется расследование, Малайзия не допустит подобных инцидентов.

«Если такие лица есть, должны быть приняты меры. Если это граждане Израиля, то, поскольку мы не признаем Израиль, они будут немедленно депортированы», - указал премьер.

Он добавил, что информацию о произошедшем проверяют профильные силовые ведомства.

