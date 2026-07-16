В Минцифры заявили, что все отделения «Почты России» сохранят
Отделения «Почты России» не будут закрывать в рамках мер по финансовой стабилизации компании. Об этом заявил замглавы Минцифры Иван Лебедев, передает ТАСС.
По словам замминистра, власти «не закроют ни одного отделения».
«Возможно, чуть поменяем графики, но каждый человек на территории... страны будет иметь возможность получать на совершенно ином уровне качественные услуги почты», - подчеркнул Лебедев.
Ранее Минцифры поддержало индексацию предельных тарифов на пересылку письменной корреспонденции «Почты России», которые долгое время отставали от инфляции.
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