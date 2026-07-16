В Минцифры заявили, что все отделения «Почты России» сохранят

Отделения «Почты России» не будут закрывать в рамках мер по финансовой стабилизации компании. Об этом заявил замглавы Минцифры Иван Лебедев, передает ТАСС.

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По словам замминистра, власти «не закроют ни одного отделения».

«Возможно, чуть поменяем графики, но каждый человек на территории... страны будет иметь возможность получать на совершенно ином уровне качественные услуги почты», - подчеркнул Лебедев.

Ранее Минцифры поддержало индексацию предельных тарифов на пересылку письменной корреспонденции «Почты России», которые долгое время отставали от инфляции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинцифрыПочта России

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