«Проявление нормальности»: Американисты рассказали, почему миллиардеры США за российский Крым
Американские богачи активно предлагают варианты российско-украинского урегулирования, но не могут повлиять на позицию Белого дома.
Присутствие в США различных точек зрения на острые политические проблемы – проявление нормальности. Если они высказываются известными людьми, имеющими большое влияние, то они могут сформировать общественное мнение, однако не способны повлиять на позицию Белого дома. Такое мнение в беседе с НСН высказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
Ранее еще один американский миллиардер Билл Экман вслед за основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском предложил свой план урегулирования военного конфликта на Украине. Инвестор, основатель хедж-фонда Pershing Square Capital Management написал в Twitter, что Крым должен оставаться в составе России, а Украина «может защитить себя и без членства в НАТО». Экман считает, что если ситуация вернется к статус-кво 24 февраля 2022 года, то Россия останется «без вознаграждения за свою агрессию», а Украина начнет восстанавливаться с помощью Запада. Это, по его мнению, спасет тысячи жизней.
«Америка – большая страна с большим количеством населения – больше 300 млн человек. Единой точки зрения по каким-то проблемам – и внутренним и международным – там быть не может. Так что можно считать неестественным то, что отсутствуют другие взгляды. А то, что люди высказывают свое мнение и по таким острым политическим вопросам, - это проявление нормальности. Пусть это говорят люди, которые пользуются определенным влиянием, они понимают, что их мнение будет услышано, но все равно это отдельные голоса, которые на политику правительства не влияют. При этом они позволяют сформировать общественное мнение», - считает Рогулев.
По словам американиста, в Белом доме к общественному мнению прислушиваются, но не всегда ему следуют.
«Эти голоса - проявление отношений в обществе, разногласий, дискуссий, которые всегда должны присутствовать. Вашингтон будет прислушиваться, когда какие-то взгляды достигают определенного масштаба. Но это не прямолинейная связь. Власти прислушиваются к общественному мнению, но не всегда ему следуют. Если эти мнения будут подхватывать, например, политики, то Белый дом вынужден будет реагировать», - полагает он.
Вряд ли высказывания миллиардеров связаны с какими-либо их политическими амбициями, но определенные бизнес-интересы не исключены, рассказал НСН американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин.
«У Маска нет президентских амбиций, потому что он родился не в США и по Конституции не может быть президентом этой страны. В лучшем случае может стать губернатором штата, как Шварценеггер, что тоже немало. У меня нет точных «медицинских» фактов, почему кто-то делает какие-то заявления. Но могу предположить, что в таких заявлениях есть бизнес-интересы. Когда Хантсман был послом в РФ, он делал какие-то телодвижения относительно российско-украинских отношений, это уже было после «Крым - наш», после 2014 года. У его компании были заводы на территории ДНР. Про Экмана ничего не знаю. А Маска очень быстро «опустили», когда он заявил, что Starlink больше не будет работать на Украине, если Пентагон не будет это оплачивать. Но Максу быстро напомнили что-то, о чем мы с вами можем только предполагать, после чего он согласился и дальше Starlink на Украине оплачивать», - предположил Домрин.
Ранее Илон Макс также заявил в Twitter, что считает нужным признать Крым российским. Его позиция была раскритикована украинскими властями, на что Маск ответил, что считает себя «большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны». Предприниматель утверждает, что утрата Россией Крыма станет причиной ядерного удара.
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