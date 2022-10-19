«Проявление нормальности»: Американисты рассказали, почему миллиардеры США за российский Крым

По словам американиста, в Белом доме к общественному мнению прислушиваются, но не всегда ему следуют.

«Эти голоса - проявление отношений в обществе, разногласий, дискуссий, которые всегда должны присутствовать. Вашингтон будет прислушиваться, когда какие-то взгляды достигают определенного масштаба. Но это не прямолинейная связь. Власти прислушиваются к общественному мнению, но не всегда ему следуют. Если эти мнения будут подхватывать, например, политики, то Белый дом вынужден будет реагировать», - полагает он.

Вряд ли высказывания миллиардеров связаны с какими-либо их политическими амбициями, но определенные бизнес-интересы не исключены, рассказал НСН американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин.

«У Маска нет президентских амбиций, потому что он родился не в США и по Конституции не может быть президентом этой страны. В лучшем случае может стать губернатором штата, как Шварценеггер, что тоже немало. У меня нет точных «медицинских» фактов, почему кто-то делает какие-то заявления. Но могу предположить, что в таких заявлениях есть бизнес-интересы. Когда Хантсман был послом в РФ, он делал какие-то телодвижения относительно российско-украинских отношений, это уже было после «Крым - наш», после 2014 года. У его компании были заводы на территории ДНР. Про Экмана ничего не знаю. А Маска очень быстро «опустили», когда он заявил, что Starlink больше не будет работать на Украине, если Пентагон не будет это оплачивать. Но Максу быстро напомнили что-то, о чем мы с вами можем только предполагать, после чего он согласился и дальше Starlink на Украине оплачивать», - предположил Домрин.

Ранее Илон Макс также заявил в Twitter, что считает нужным признать Крым российским. Его позиция была раскритикована украинскими властями, на что Маск ответил, что считает себя «большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны». Предприниматель утверждает, что утрата Россией Крыма станет причиной ядерного удара.

