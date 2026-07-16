В Турции в ДТП с двухэтажным автобусом пострадали 46 человек

Почти 50 человек пострадали в аварии с двухэтажным автобусом в провинции Амасья в Турции, граждан России среди них нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

ДТП произошло в ночь на четверг, автобус вылетел с трассы у деревни Карамагара. В транспортном средстве находились пять членов экипажа и 75 пассажиров.

«В результате аварии пострадали 46 человек, двое из них в тяжелом состоянии», - указали власти.

Отмечается, что среди пострадавших нет иностранцев, все раненые - граждане Турции.

Ранее два автобуса столкнулись у поселка Лидице под Прагой, пострадали 17 человек.

