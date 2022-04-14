В Крыму заявили об уважении Ле Пен за признание полуострова российским
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен признала российскую юрисдикцию Крыма, чем вызвала уважение со стороны жителей полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Ле Пен пояснила свою позицию тем, что решение о статусе Крыма было принято на всенародном голосовании. В первом туре кандидат набрала более 23% от общего числа голосов, теперь ей предстоит второй тур.
Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Ле Пен противостоит действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лукавит, когда говорит о том, что выведет страну из НАТО в случае своей победы на выборах, она специально вводит избирателей в заблуждение, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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