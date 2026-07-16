Песков: Темпы роста экономики России недостаточны
Темпы роста экономики России недостаточны, при этом международная экономика в целом находится в плачевном состоянии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля связал ситуацию в том числе с последствиями конфликтов в мире.
«Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии, и... Россия не может оставаться в этом плане изолированной», — подчеркнул представитель Кремля.
В то же время пресс-секретарь отметил, что текущая экономическая ситуация в стране в целом устойчива. В полной мере обеспечивается макроэкономическая стабильность, а трудности в экономике не носят критического характера.
Ранее первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников заявил, что остановки экономики РФ, несмотря на снижение финансовых результатов компаний, не наблюдается.
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