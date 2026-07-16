Рада назначила Корецкого новым премьером Украины
Верховная рада Украины проголосовала за назначение главы компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого премьер-министром страны. Об этом пишет РИА Новости.
Назначение поддержали 289 депутатов. При этом один парламентарий проголосовал против, семеро воздержались, отмечает RT.
Корецкий сменил на посту премьера Украины Юлию Свириденко, отправленную в отставку 14 июля.
Между тем экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник рассказал НСН, что президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку правительство, чтобы избавиться от популярного в народе министра обороны Михаила Федорова.
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