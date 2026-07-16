Рада назначила Корецкого новым премьером Украины

Верховная рада Украины проголосовала за назначение главы компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого премьер-министром страны. Об этом пишет РИА Новости.

Назначение поддержали 289 депутатов. При этом один парламентарий проголосовал против, семеро воздержались, отмечает RT.

Корецкий сменил на посту премьера Украины Юлию Свириденко, отправленную в отставку 14 июля.

Между тем экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник рассказал НСН, что президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку правительство, чтобы избавиться от популярного в народе министра обороны Михаила Федорова.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Премьер-министрВерховная РадаУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры